So stark verbreitet war das Coronavirus im Kreis Segeberg noch nie. Gründonnerstag waren 948 Bürger infiziert: Neuer Rekord. Karfreitag gab es 80 neue Fälle. Der Handel kritisiert Kreis und Land hart. In Testzentren ist der Andrang groß. Einige Segeberger dürfen sich auch in Hamburg impfen lassen.