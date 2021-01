Das Impfen in den Pflegeheimen im Kreis Segeberg geht weiter. Am Sonntag wurden 81 von 92 Bewohnern des Paul-Gerhardt-Hauses des Landesvereins in Wahlstedt geimpft. Im Psychiatrischen Zentrum in Rickling ist die Lage nach einem schweren Corona-Ausbruch derzeit stabil.