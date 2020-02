Aufatmen bei Dr. Liliana Rawinski in Kaltenkirchen: Die Praxis für Onkologie in der Werner-von-Siemens-Straße darf nun doch eröffnen. Der Berufungsausschuss der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) in Bad Segeberg hat den Widerspruch des Medizinischen Versorgungszentrums (MVZ) Stormarn abgewiesen.