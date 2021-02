Die Coronazeit kann auch in der Kommunalpolitik bei Meinungsverschiedenheiten seltsame Blüten treiben. So geschehen in der Stadtvertretung Wahlstedt am Montagabend. Im Mittelpunkt stand ein Antrag der Grünen, der erneut auf der Tagesordnung stand und von den Grünen erneut zurückgezogen wurde.