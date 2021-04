Unbekannte haben am Wochenende einen Einbruch in das Corona-Schnelltestzenrtrum Wahlstedt verübt. Das allerdings - weil in Leichtbauweise, sprich Zelt - vielleicht auch zu verlockend wirkte. Was der oder die Täter jedoch mitgehen ließen, unterstreicht die Sinnlosigkeit der kriminellen Unternehmung.