Zwei-Millionen-Loch in Wahlstedts Etat

Wahlstedt

Sprecherin Bärbel Schwarz von Wir für Wahlstedt brachte ihren Ärger mit drastischen Worten auf den Punkt: „Bund und Land geben immer mehr Aufgaben an die schon armen Kommunen ab, die schon gar nicht mehr wissen, wie sie das alles stemmen sollen – und dann werden sie auch noch erpresst.“ Ihr Vorwurf war in der Stadtvertretung bei der Beratung des städtischen Haushalts für 2020 darauf gemünzt, dass Fehlbedarfskommunen wie Wahlstedt erst einmal alle Einnahmequellen ausschöpfen müssen, bevor sie Finanzhilfe vom Land bekommen.

Grundsteuer B jetzt weit über dem Landesschnitt

So muss laut Bürgermeister Matthias Bonse die finanzschwache Kommune in den sauren Apfel beißen und zu Lasten ihrer Einwohner die Hebesätze der Grundsteuern A (landwirtschaftliche Flächen) und B (Baugrundstücke) sowie der Gewerbesteuer nach der letzten Erhöhung vor fünf Jahren auf das vom Land geforderte Niveau anheben. Die Stadt verzeichnet im Haushalt ein erwartetes Minus von zwei Millionen Euro.

Die Erhöhung bedeutet, dass Wahlstedt bei der Grundsteuer B den Hebesatz von 380 auf 425 Prozentpunkte angeben muss – und das bei einem von Bärbel Schwarz zitierten Landesdurchschnitt von 292 Prozent. „Das heißt auch, dass die Mieten steigen werden, denn die Grundsteuer darf über die Nebenkosten auf die Mieter weitergegeben werden“, gibt die Fraktionssprecherin zu bedenken. Die Stadt kassiert insgesamt 1,7 Millionen Euro über die Grundsteuer. Es ist die größte Einnahme im Etat.

Gewerbesteueraufkommen weitaus geringer als erwartet

Die sechsköpfige Wir-für-Wahlstedt-Fraktion stimmte dem Haushaltsentwurf, wie vom Finanzausschusses empfohlen, aber schließlich doch zu. „Wenn auch widerwillig“, wie Bärbel Schwarz betonte. Auch CDU (10 Sitze) und FDP (3 Sitze) gaben am Ende der Debatte ihr Einverständnis. Jan Leimgrübler, Sprecher der Liberalen, wies ausdrücklich auf „ein großes Problem auf der Einnahmeseite“ hin, nämlich den weiteren Rückgang der zu erwartenden Gewerbesteuer-Einkünfte um mehrere hunderttausend Euro auf rund vier Millionen. Die drei Stadtvertreter von Bündnis 90/Die Grünen enthielten sich der Stimme.

Der Stadt Wahlstedt wird 2020 aber zugute kommen, dass der Segeberger Kreistag Anfang Dezember eine Senkung der Kreisumlage um zwei Prozentpunkte beschlossen hat „Das verbessert unser Plan-Ergebnis um 230 000 Euro“, rechnete Bürgermeister Bonse vor. Mit fast 3,6 Millionen Euro ist die Abführung der Kreisumlage aber auch im kommenden Jahr die größte Ausgabe. Es sei aber sehr zu begrüßen, führte Bonse weiter aus, dass der Kreis zudem die Beförderung von Schülern zu auswärtigen Schulen komplett bezahlen wird. „Dies hilft der Stadt Wahlstedt, notwendige Ausgaben im Schulbereich zu finanzieren.“

Einnahmen: 17,2 Millionen - Ausgaben: 19,2 Millionen

Nach derzeitigem Planungsstand stehen im Ergebnishaushalt, aus dem die laufenden Kosten bestritten werden, Aufwendungen von 19,2 Millionen Euro den Einnahmen von 17,2 Millionen Euro gegenüber. Daran ändert auch nichts, dass die allgemeinen Schlüsselzuweisungen vom Land auf 2,5 Millionen Euro steigen. Sie erhöhen sich, weil die Einwohnerzahl leicht auf etwa 9600 gestiegen ist. Die Zuweisungen fallen somit rund 300 000 Euro höher als veranschlagt. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer beträgt unverändert 3,5 Millionen Euro. Die Beträge für übergemeindliche Aufgaben innerhalb des Mittelzentrums Bad Segeberg-Wahlstedt sind mit etwa 950 000 Euro eingeplant.

„ Wahlstedt muss trotz der angespannten Finanzlage auch in die Zukunft investieren, in Bildung und die öffentliche Infrastruktur“, fordert Bonse. Nur so könnten die Wirtschaft am Laufen gehalten, der Wohnort Wahlstedt noch attraktiver gemacht und die wichtigen kommunalen Steuereinnahmen gesichert werden. Dazu dienen auch die Investitionen von rund 2,5 Millionen Euro. Allein 1,1 Millionen Euro davon werden verbaut. Hiervon entfallen die überwiegenden Anteile unter anderem auf Tiefbau im Bereich der Kieler Straße, die Errichtung eines Mehrgenerationen-Spielplatzes und Sanierungsarbeiten am Kleinen Theater am Markt. Auch soll ein öffentliches WC errichtet werden.

Wahlstedt nimmt 1,9 Millionen per Kredit auf

Die sonstigen Investitionen betreffen vor allem den Brandschutz und den städtischen Baubetriebshof. Auch die Umstellung der Leuchtmittel im Schul- und Sportzentrum auf LED-Beleuchtung sind im Haushalt enthalten – abhängig allerdings von der Bewilligung von Fördersummen des Bundes in Sachen Klimaschutz. Unter dem Strich benötigt Wahlstedt im kommenden Jahr neue Kredite in Höhe von etwa 1,9 Millionen Euro. Bisher ist die Industriestadt mit rund 11,5 Millionen Euro verschuldet.