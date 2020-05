Wahlstedt und Fahrenkrug starten

Wahlstedt

"Hierbei wird sowohl die Benutzung auf einen angemessenen Rahmen beschränkt als auch die Reinigung zur Minderung des Infektionsrisikos geregelt", sagte der Verwaltungschef.

Erwachsene in der Pflicht

Auf den Spielplätzen seien Hygiene-Maßnahmen und Abstandregelungen einzuhalten. Entsprechende Hinweise würden auf den Plätzen angebracht. Dabei liege die Verantwortung bei den Eltern. "Kinder dürfen nur in Begleitung Erwachsener auf dem Spielplatz spielen. Werden die Regeln nicht eingehalten, müssen die Spielplätze wieder geschlossen werden."

Anzeige

Der Bürgermeister empfiehlt, stets Desinfektionsmittel dabei zu haben, um damit – falls erforderlich - die Hände zu desinfizieren.

Weitere KN+ Artikel

Bauhof reinigt regelmäßig

Die Spielplätze würden vom Bauhof regelmäßig gereinigt und kontrolliert, kündigte Bonse an. Von Bürgern festgestellte Auffälligkeiten sollten der Stadt durch einen Hinweis gemeldet werden (Tel. 04554/7010 oder Rufbereitschaft Bauhof: Tel. 0162/6302514).

Welche Spielplätze zuerst geöffnet werden, gibt die Stadt unter www.wahlstedt.de bekannt.

Fahrenkrug öffnet sofort

Auch in Fahrenkrug darf wieder gespielt werden. Die beiden öffentlichen Kinderspielplätze an der Grundschule und im Eichkamp sind ab sofort wieder geöffnet, teilt Bürgermeister Reiner G. Martin mit. Für die Nutzung seien einige Auflagen wie Einhaltung der Abstandsregelung zu beachten. Laut Martin seien entsprechende Hinweise an den Spielplätzen angebracht worden.

Weitere Nachrichten aus dem Kreis Segeberg lesen Sie hier.

Newsletter der Kieler Nachrichten Kennen Sie schon die Post aus dem Newsroom? Den kostenfreien Newsletter der Kieler Nachrichten versenden wir Mo-Fr ab 17 Uhr. Hier können Sie sich für unser Mailing anmelden. Sie interessieren sich für Holstein Kiel? Dann melden Sie sich hier für den Newsletter " Holstein Kiel - Die Woche" kostenfrei an. Versand: jeden Freitag, 11.30 Uhr.

Lesen Sie auch:

Weitere Informationen zum Coronavirus erhalten Sie auf unserer Themenseite.

Diese Künstler standen schon auf der KN-Bühne - zu den Videos: