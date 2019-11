Weihnachtsbeleuchtung kehrt zurück

Die erste Kindertagesstätte in Kaltenkirchen wurde vor 50 Jahren am 1. November 1969 eingeweiht. Damals hieß sie noch Flottkamp-Kita und bot Platz für 66 Kinder in drei Gruppen. Heute wie damals steht die Kita Arche Noah unter der Trägerschaft der evangelischen Kirchengemeinde Kaltenkirchen.