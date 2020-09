Auch die große Waldweihnacht im Erlebniswald Trappenkamp mit bis zu 16.000 Besuchern in Daldorf fällt wegen der Corona-Pandemie dieses Jahr aus. Es ist das erste Mal in 24 Jahren. Zu groß ist die Ungewissheit über den Infektionsverlauf und das wirtschaftliche Risiko.

Von Nadine Materne