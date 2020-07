Bornhöved

"Wir wollten ein Stückweit moderner werden", argumentiert Reinhard Wundram. Der 57-Jährige ist Bürgermeister der Gemeinde mit dem ältesten Nachkriegswappen des Landes. 1948 verlieh die britische Militärregierung dem Ort sein Hoheitszeichen mit dem Nesselblatt, dem goldgelockten Kopf und dem aus einer Schale fließenden Quellwasser.

Überdrüssig sind die Bornhöveder ihrem Symbol keinesfalls, "wir wollten nur eine frischere Darstellung unserer Gemeinde, die unsere heutigen Vorzüge dokumentiert", betont Wundram. Vor fünf Jahren schob der Ehrenamtler das Projekt an. Herausgekommen ist ein gleichermaßen modernes wie farbenfrohes Logo, das alles beinhalte, was den 3500-Einwohner-Ort ausmache: "Unseren roten Backsteinkirchturm, das leuchtend gelbe Rapsfeld, das Grün der Bäume und das Blau unserer Gewässer", führt der Bürgermeister aus.

Heraldische Hürden sind hoch

All das in einem Wappen unterzubringen, wäre kaum und wenn, dann nur sehr abstrakt möglich gewesen. Die heraldischen Anforderungen für Hoheitsabzeichen sind nämlich hoch, wie Dr. Elke Strang zu berichten weiß. Sie ist so etwas wie die Wappenhüterin beim Landesarchiv in Schleswig und achtet penibel darauf, dass vor allem die strengen Farbregeln der Heraldik eingehalten werden. "Seit dem Mittelalter wird unterschieden in Metalle und Farben", erläutert Strang. In der Wappenkunde ist Gelb nämlich nicht Gelb, sondern Gold. Weiß wiederum steht für Silber. "Daneben gibt es die Farben Rot, Grün, Blau und Schwarz, die sich in der Darstellung des Wappens mit den Metallen abwechseln sollen", so die Archivarin.

Klingt leicht, ist es in den meisten Fällen aber nicht. Fast alle frühen Entwürfe, die der Expertin von Gemeinden vorgelegt werden, entsprechen nicht den farblichen Vorgaben. Nicht selten sind die Darstellungen auch zu filigran. "Damals wie heute gilt: Je schlichter, desto besser", sagt Strang und erinnert an die Ritter und ihre Schilde: "Ihr Wappen musste von Weitem erkennbar sein – für Freund und Feind." An dieser eingeforderten Klarheit habe sich bis heute nichts geändert. "Deshalb wird ein Wald auch nie durch eine Vielzahl von Bäumen, sondern meist durch ein Blatt im Wappen dargestellt", berichtet die Spezialistin. Worte und Schriften sind grundsätzlich tabu. Bei Runen wird ganz genau hingesehen. Wenn diese auch nur rudimentär Assoziationen zum Nazi-Regime zulassen könnten, wird die Darstellung im Wappen untersagt.

Mit Ausnahmen können viele Motive gewählt werden

Ansonsten haben die Gemeinden aber freie Hand, was die Motivwahl betrifft: Hasen und Pferde, Rohrkolben, Spaten, Eggen oder markante Gebäude sind zulässig. "Wir haben sogar mal eine Anfrage bekommen, ob es in Ordnung sei, einen kleinen Teufel ins Wappen aufzunehmen", erinnert sich Strang. "Ich habe gesagt, dass dies von meiner Seite absolut okay wäre, aber die Gemeinde solle besser noch mal beim Pastor nachfragen."

Nach einem Boom in den 1990er-Jahren, als viele Städte und Gemeinden nicht länger ein weißer Fleck auf der Wappenkarte des Landes sein wollten, ist es in den vergangenen Jahren deutlich ruhiger geworden. Landesweit gebe es nur noch etwa 150 Kommunen ohne Hoheitszeichen, sagt Strang: "Heute sind es häufiger Gemeinden, die ihr Wappen modernisieren wollen – beispielsweise die verschnörkelte Darstellung eines Baumes fortan etwas schlichter wünschen."

Bornhöved geht einen anderen Weg: "Unser Wappen bleibt, wie es ist – und nebenbei gibt es auch noch unser Logo", sagt Wundram. Je nach Anlass werde entschieden, unter welchem Label die Gemeinde auftrete, für offizielle Anlässe habe der Bürgermeister sogar zwei verschiedene Arten Briefpapier. "Bei jungen Menschen kommt natürlich das Logo besser an, bei älteren das Wappen", so der 57-Jährige.

Travenhorst setzt ganz auf das Logo

Die Gemeinde Travenhorst geht einen ganz eigenen Weg. Ein Wappen trägt die 200-Einwohner-Gemeinde nicht, dafür eine Art Logo, in dem der ganze Stolz des Dorfes zu sehen ist – eine Kemlade. 2001 und 2004 fanden umfangreiche Ausgrabungen des Archäologischen Landesamtes in der Gemeinde statt, bei denen Reste einer hölzernen Wasserburg (Kemlade) freigelegt wurden. Eine grafische Darstellung des Pfahlbaus wird seither von Travenhorst genutzt.

