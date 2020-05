Wie sich Segebergs Freibäder vorbereiten

Kreis Segeberg

Ein erster Fall ist aus dem Kreis Segeberg bekannt geworden. Die Gemeindevertretung Wiemersdorf entschied sich dagegen, das gemeindeeigene Freibad zu öffnen. Gemeindevertreter Horst Freitag ( SPD), der seit 20 Jahren das Schwimmbad betreut, hatte erklärt, dass der personelle Aufwand durch ehrenamtliche Kräfte nicht leistbar sei.

Das Bad kann von Besitzern einer "Schlüsselkarte" die gesamte Saison über auch außerhalb der allgemeinen Öffnungszeit genutzt werden. "Das werden wir dieses Jahr nicht anbieten können, weil wir wahrscheinlich genau festhalten müssen, wer wann das Bad benutzt. Auch müssen wir Duschen und Kabinen ständig desinfizieren."

Hoffen auf Mitte Juni

Kaltenkirchen: Das Freibad wird von der Holstentherme betrieben. "Wir haben uns vor einigen Tagen getroffen, um zu besprechen, wie es funktionieren könnte", sagt Kathleen Jansen, in der Holstentherme zuständig für Marketing und Organisation.

Normalerweise startet der Betrieb am zweiten Mai-Wochenende und endet am 31. August. "Wir hoffen jetzt, dass wir Mitte Juni öffnen dürfen", sagt Jansen. Das Team des Freibades sei üblicherweise Mitte April mit den Vorbereitungen beschäftigt, das werde nun erledigt. "Innerhalb einer Woche wären wir so weit und könnten starten."

Seit 1999 schon 900.000 Gäste

Das Freibad verfügt über ein Sport- und Spaßbecken, ein Kinderbecken, und eine 49 Meter lange Rutsche. Unter fachkundiger Anleitung können Besucher Schwimmen lernen. 2019 waren an 114 Tagen 54.526 Gäste gekommen, seit 1999 rund 900.000 Gäste.

Henstedt-Ulzburg: Das Naturbad Beckersberg hätte traditionell am 1. Mai geöffnet, erklärt Gemeindesprecher Malte Pohlmann. Durch die neue Situation musste das verschoben werden. "Wir sind bereit, zu öffnen!" Natürlich hänge alles von den Vorgaben ab, aber "Schilder aufzustellen, ist schnell gemacht." Anders sei es, wenn die Liegewiese in Parzellen aufgeteilt werden müsste. Das koste mehr Zeit.

2019 spülten 14.992 Besucher 24.500 Euro in die Kassen, im Jahrhundert-Sommer zuvor 23.296 Kinder, Jugendliche und Erwachsene 35.600 Euro. Die Kosten seien allerdings rund zehnmal so hoch, hieß es aus dem Rathaus. Die Saison endet Anfang September.

Struvenhütten: "Wir machen nur auf, weil die Leute darauf warten", sagt Andy Grade, zusammen mit seiner Frau Gaby Betreiber des Freibades. Andy Grade rechnet nicht mit einer guten Saison. "Wir sind ein Spiel- und Spaßbad." Und gerade das – Spiel und Spaß – sei wahrscheinlich in diesem Jahr nicht zugelassen.

Die Deutsche Gesellschaft für das Badewesen habe ein Hygienekonzept erarbeitet, das, so vermutet Grade, auch in Schleswig-Holstein umgesetzt werden wird. Ein reiner Schwimmbetrieb sei demnach zugelassen. Tobende Kinder, die mit Wasserbällen herumtollen und die Rutsche heruntersausen, werde es nicht geben.

Konzept entwickelt

In zwei Schichten war vor kurzem erst das Freibad auf Vordermann gebracht worden. Das Wasser wurde ausgelassen, das Becken geschrubbt und dann wieder gefüllt, die Liegewiese hergerichtet und der Kiosk poliert. "Wenn wir dürfen, sind wir in einer Woche so weit", sagt Grade.

Zusammen mit Förderverein und Gemeinde wird ein Konzept entwickelt, wie ein Betrieb laufen könnte. Dafür müssten die Öffnungszeiten verändert werden. Maximal 160 Gäste dürften sich im Freibad aufhalten. Zu Spitzenzeiten waren es bislang gut 100 Besucher mehr.

Spaß bieten für Heimaturlauber

Auch wenn es im Ort einige Stimmen gibt, die fordern, diese Saison gar nicht zu öffnen, möchte Andy Grade als Betreiber den treuen Besuchern dennoch die Möglichkeit geben, dort die Freizeit zu verbringen. Deutschland werde 2020 das Reiseland Nummer eins sein. Und nicht alle würden am Strand einen Platz finden.

Bad Bramstedt: In der Rolandoase wartet Freibadchef Hans-Peter Kalusok "auf die Freigabe durch die Landesregierung." Sobald die vorliege und die Bedingungen klar seien, müsse er ein Hygienekonzept beim Kreisgesundheitsamt einreichen. Wenn das genehmigt sei, könne es sofort losgehen. "Jetzt, wo das Wetter schön wird, hätten wir schon so viele Besucher haben können. Leider geht das nicht", bedauert Kalusok.

Sorge um Bauhofmitarbeiter

Rickling: Mit etwas Bauchgrummeln wartet Bürgermeister Keno Jantzen auf die Freigabe des Landes. So sei bislang vieles unklar: Wie viele Besucher dürfen angesichts der Gefahr durch das Coronavirus eingelassen werden, wie viel Aufsichtspersonal ist nötig, welche Mindestabstände sind einzuhalten?

Normalerweise beaufsichtigen Teams der vier Bauhofmitarbeiter den Betrieb. Sie könnten nicht ausreichen. Deshalb will Jantzen gegebenenfalls freiwillige Helfer suchen. Denn auf jeden Fall will er vermeiden, dass sich ein Bauhofmitarbeiter ansteckt, und der Bauhofbetrieb durch Erkrankung und Quarantäne lahmgelegt wird. Denn der Bauhof beaufsichtigt die Wasserversorgung und Abwasserentsorgung. "Diese Aufgaben sind viel wichtiger als das Freibad."

Kein Wasser im Becken, wegen Algenbildung

Für den Fall der Öffnung rechnet Jantzen mit viel Betrieb. Das Wasser ist noch nicht eingelassen. In Wasser ohne Bewegung würden sich Algen bilden. Die normale Saison für mehrere tausend Badegäste läuft von Anfang Juni bis etwa Ende August. Die Besucher zahlen 1,50 bis 3 Euro. Die Gemeinde subventioniert pro Gast mit rund 10 Euro.

Trappenkamp: Das Freibad hätten die Gemeindewerke am 1. Mai geöffnet. Bis Ende August geht normalerweise die Saison, mit bis zu 20.000 Besuchern. Das Defizit von rund 130.000 Euro pro Jahr decken Gemeindewerke und Gemeinde, sagt Werkleiter Werner Schultz. Kooperiert wird mit den Stadtwerken Wahlstedt.

Nur ein Drittel der sonst üblichen Besucher möglich

Wahlstedt: Luzian Roth, Geschäftsführer der Stadtwerke, arbeitet am Hygieneplan für das Freibad. Wenn es öffne, dürften wegen der einzuhaltenden Mindestabstände weniger Gäste auf die Liegewiesen und in die Wasserbecken. Es könnte auf ein Drittel der sonst bis zu 1.200 Besucher hinauslaufen.

Um alles vorzubereiten, seien viele Tage nötig. Er appelliert schon jetzt an die Vernunft der Gäste, sich regelgerecht zu verhalten. "Das klappt im Supermarkt ja auch."

Von Gerrit Sponholz, Nicole Scholmann und Einar Behn

Weitere Nachrichten aus dem Kreis Segeberg lesen Sie hier.