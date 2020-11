Nachdem in der Küche eine Waschmaschine in Brand geraten war, mussten die Mieter eine Wohnung in der Bjerringbrostraße fluchtartig verlassen. Als die Feuerwehr Wahlstedt am Dienstag kurz nach 7 Uhr anrückte, drang bereits dichter Rauch aus der Wohnungstür ins Treppenhaus des Mehrfamilienhauses.

Waschmaschine geriet in Küche in Brand

Von Thorsten Beck