Wasserschaden macht dem SV Henstedt-Ulzburg zu schaffen

Henstedt-Ulzburg

Der Sportbetrieb im SV Henstedt-Ulzburg ist während der Corona-Pandemie wie überall fast vollständig zum Erliegen gekommen. Dies ist allerdings nicht die einzige Sorge, die die Verantwortlichen des SVHU derzeit plagt. In Folge der Zwangspause des Sportbetriebs schmolz die Mitgliederzahl in einem zweistelligen Prozentbereich. Immerhin: In Sachen Wasserschaden im vereinseigenem Sportland in der Olivastraße kommt langsam Bewegung auf. Steht die Finanzierung, kann bald mit der Sanierung begonnen werden.

Die Feuerwehr rückte an und pumpte Wasser ab

Ein Rohrbruch in der Zuleitung zur Bewässerungsanlage des benachbarten Fußballfeldes auf der Henstedt-Ulzburger B-Anlage am Beckersberg bereits im August 2020 hatte für einen schweren Wasserschaden im SVHU-Sportland gesorgt. Betroffen war hauptsächlich das Untergeschoss, in dem sich neben einigen Umkleideräumen und Duschen ein mit Parkettboden ausgelegter Kursraum, eine Saunaanlage, die Salz-Oase und weitere Versorgungsräume befinden. Der Kursraum stand in kürzester Zeit bis zu zehn Zentimeter tief unter Wasser, bevor auch alle anderen Räume betroffen waren.

Hausmeister Michael Willems stoppte mit einem Fachunternehmen den Wasserfluss aus der abgerissenen Leitung. Die Feuerwehr rückte mit einem Großaufgebot an und pumpte das stehende Wasser aus dem Inneren der Sporteinrichtung. Böden und Wände im gesamten Erdgeschoss waren vollständig durchnässt. Die Räumlichkeiten im gesamten Erdgeschoss sind durch die Feuchtigkeit und die anschließende Pilzbildung in Wänden und Boden bis heute nicht nutzbar.

Angeschaut wurde der Schaden schon oft

Mehrfach wurde der Schaden durch Verantwortliche des SVHU, der Gemeindeverwaltung, der Versicherungen und von Ingenieuren und Architekten begangen, besichtigt und eingeschätzt. "Schnell war klar, dass dem Problem mit einfachen Reparaturen nicht beizukommen ist. Eine vollständige Sanierung des Untergeschosses einschließlich der veralteten Wasser- und Heizungsanlage ist mindestens erforderlich, um den Sportbetrieb wieder aufnehmen zu können", sagt SVHU-Vorstandsmitglied Wulf Winterhoff.

"Der mit einer vollständigen Sanierung verbundene hohe bauliche Aufwand ließ uns darüber nachdenken, in diesem Zuge einen zusätzlichen Ausbau des Sportlandes mit weiteren Kursräumen, umgestalteten und modernisierten Umkleideräumen und einem Platz für die Geschäftsstelle im Herzen des Vereins zu schaffen."

Von zusätzlichen Ausbauplänen Abstand genommen

Es folgten Gutachten und Planungen mit Architekten und Ingenieuren. Die Erweiterungs-Gedanken musste der Verein zurückstellen, weil der Mitgliederschwund nicht unerheblich ist. Der SVHU schrumpfte laut einer Erhebung des Kreissportverbandes Segeberg von 4659 (Stand 1. Januar 2020) auf 4065 Mitglieder (1. Januar 2021). Auch deshalb wurde während einer digitalen Vorstandssitzung lediglich die vollständige Sanierung der bestehenden Anlage beschlossen.

"Der pandemiebedingte Rückgang der Mitgliederzahlen erlaubt uns keine großen Sprünge. Mit der Sanierung des Sportlandes wollen wir jedoch zeitgleich Optionen schaffen, um die Modernisierung und den Ausbau zu einem späteren Zeitpunkt nachholen zu können. Vorrangig ist es unser Ziel, unseren Mitgliedern wieder so schnell wie möglich den vollen Umfang unseres sportlichen Angebotes zur Verfügung zu stellen", sagt Bernd-Dieter Stoffer. Der pensionierte Berufsschullehrer ist im Vorstand des SVHU für die infrastrukturellen Fragen verantwortlich.

Die Sanierung wird über 400.000 Euro kosten

Die Sanierung des Sportlandes wird nach ersten Schätzungen ungefähr 410.000 Euro kosten. Anträge für die Bezuschussung durch den Kreis- und Landessportverband sowie die Gemeinde Henstedt-Ulzburg werden demnächst gestellt. Der SV Henstedt-Ulzburg hofft auf eine schnelle Bearbeitung und die Zustimmung von Kreis, Land und Gemeinde, um so schnell wie möglich, mit den Baumaßnahmen beginnen zu können.

Sorgen bereitet aber auch die Oberflächenentwässerung

Doch bevor der Großverein mit der Sanierung des Sportlandes beginnen kann, muss die ebenfalls sanierungsbedürftige Oberflächenentwässerung rund um das Sportland erneuert werden. "Ohne eine funktionierende Oberflächenentwässerung ist es nur eine Frage der Zeit, bis der nächste Wasserschaden das Sportland erreicht", sagt Stoffer. "Die Erneuerung der Oberflächenentwässerung sollte, wenn es nach uns geht, im Zuge der Sanierung der B-Anlage mit Fußballfeld, Laufbahn und weiteren Einrichtungen für die Leichtathletik erfolgen, die noch im April durch die Gemeinde Henstedt-Ulzburg aufgenommen wird."

Hoffnung, vor Rückkehr der Mitglieder fertig zu sein

Von dem erfolgreichen Zusammenspiel der verschiedenen Sanierungsschritte hängt für den SV Henstedt-Ulzburg viel ab, um mit dem Ende der Corona-Maßnahmen wieder im vollen Umfang für die Mitglieder da zu sein.

"Wir sind aber auch nicht traurig, wenn die Pandemie bereits vor dem Abschluss der Sanierung beendet ist. Der Wunsch, endlich wieder gemeinsam Sport zu treiben und etwas für sich zu tun, ist riesengroß. Sollte dies der Fall sein, werden wir für unsere Kurse aus dem Sportland Angebote in den Sporthallen der Gemeinde schaffen, bis das Sportland wieder öffnen kann und im neuen Glanz zur Verfügung steht", verspricht Bernd-Dieter Stoffer.