Bad Segeberg

Die Nachricht von Bildungsministerin Karin Prien am Mittwoch wurde sehnlichst erwartet von vielen Eltern, deren Kinder seit Dezember zu Hause lernen müssen: Ab kommender Woche dürfen auch die siebten bis 13. Klassen ausnahmslos in den Wechselunterricht im Kreis Segeberg.

Eltern appellierten an Land und Kreis

Vorausgegangen waren Proteste von Elternvertreten im Kreis Segeberg. Denn seit Mitte Dezember waren die siebten und achten Klassen an Gesamtschulen und an Gymnasien die siebten bis zehnten Klassen im Kreis Segeberg durchgängig nicht mehr in der Schule gewesen. „Mit Ablauf dieser Woche sind diese Schüler seit 20 Wochen nicht mehr in der Schule“, verdeutlicht Birgitt Wagner, Elternbeiratsvorsitzende der Dahlmannschule in Bad Segeberg.

In diesem Ausmaß waren tatsächlich nur Schüler aus dem Kreis Segeberg betroffen gewesen, da diese Jahrgänge in anderen Kreisen Schleswig-Holsteins zwischenzeitlich wieder im Klassenzimmer lernen durften in Gruppen.

Der Schulelternbeirat des Gymnasiums hatte sich diese Woche deshalb schriftlich an das Ministerium und das Gesundheitsamt im Kreis gewandt mit dem dringenden Appell, den Schulbesuch für höhere Jahrgänge auch im Kreis Segeberg wieder zu ermöglichen. In Leezen wollte der Schulelternbeirat schon eine Petition starten für die siebten und achten Klassen, die inzwischen stark unter Motivationsproblemen litten, denen die Kontakte in der Schule stark fehlen, erklärte Anja Staack, Elternbeiratsvorsitzende in Leezen.

Präsenzunterricht für alle unter Inzidenz von 100

Die Ungleichbehandlung unter den Schulen, aber auch zwischen den Kreisen, war für sie nicht verständlich. Insbesondere bei der stark gesunkenen Inzidenz im Kreis Segeberg. Am Mittwoch lag sie laut Robert-Koch-Institut bei 56,3 Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner binnen einer Woche.

Das Land reagiert nun auf die Kritik. Der alte Corona-Reaktionsplan, der die Mittelstufe immer erst als letzte berücksichtigt hat bei der Rückkehr in den Präsenz-Schulbetrieb, wird mit Ablauf dieser Woche von einem neuen Plan abgelöst, der transparenter sein soll und verlässlicher. Bildungsministerin Karin Prien räumte am Mittwoch bei einer kurzen Pressekonferenz ein, dass die Mittelstufe in den zurückliegenden Monaten besonders belastet gewesen war.

Ausnahme im Kreis Segeberg: kein Präsenzangebot für Grundschüler

Mit dem neuen Corona-Reaktionsplan, sollen nun grundsätzlich alle Schüler bis zu einer Inzidenz unter 100 in die Schule dürfen, betonte Prien. Bei einer Inzidenz zwischen 50 und 100 sollen demnach die Jahrgänge eins bis sechs Präsenzunterricht erhalten, alle ab Klasse sieben Wechselunterricht, so die Bildungsministerin.

Für die kommende Woche allerdings sollen auch die unteren Jahrgänge im Kreis Segeberg zunächst im Wechselunterricht bleiben, sagte Prien. Solche Regelungen könnten in Absprache mit dem Gesundheitsamt vor Ort getroffen werden, sollten jedoch die Ausnahme bleiben. Laut Kreissprecher Robert Tschuschke möchte der Kreis Segeberg die derzeit guten Zahlen nicht leichtfertig riskieren, deshalb habe man sich entschieden, die Jahrgänge eins bis sechs in der kommenden Woche noch nicht in den Präsenzunterricht zu schicken. Es sei erst zwölf Tage her, dass die Inzidenz noch über 100 gelegen habe.

Bei Inzidenz unter 50: Präsenzunterricht für alle

Bei einer Inzidenz unter 50 dürften in Zukunft sogar alle Jahrgänge zurück in den Präsenzunterricht – auch in den weiterführenden Schulen. Dafür müsste ein Kreis fünf Tage lang eine Inzidenz unter 50 haben, der Wechsel des Schulbetriebs würde dann zwei Tage darauf erfolgen, erklärte Prien am Mittwoch.

Steigt die Ansteckungsrate in einem Kreis dagegen über 100, bleibt Schleswig-Holstein trotz „Bundesnotbremse“ bei seinen strengen Regeln, dann müssen alle Kinder in den Distanzunterricht – mit Ausnahmen für eine Notbetreuung. Bei steigenden Infektionszahlen reichen drei Tage über dem jeweiligen Grenzwert aus, um die nächste Stufe im Schulbetrieb auszulösen. Auch diese soll dann zwei Tage später umgesetzt werden.

Elternvertreter sind erleichtert

Anja Staack, Elternbeiratsvorsitzende an der Grund- und Gemeinschaftsschule Leezen, freut sich, dass nun endlich alle Jugendlichen zurück in die Schule dürfen. Sie ist aber auch etwas skeptisch, ob es nicht doch wieder Szenarien gibt bei steigenden Zahlen, die eine Ungleichbehandlung für die Jugendlichen bedeutet. „Aber die Freude überwiegt.“

Auch Birgitt Wagner, Elternbeiratsvorsitzende der Dahlmannschule, ist froh, dass die Mittelstufenjahrgänge endlich wieder in die Schule dürfen. Sie ist selbst Mutter einer Neuntklässlerin, die seit Monaten nicht zur Schule durfte. Viele Eltern hätten sich bei ihr gemeldet, berichteten von antriebslosen pubertierenden Teenagern, die dringend eine Unterrichtsperspektive bräuchten. Es sei höchste Zeit, dass die Kinder wieder Unterricht bekommen. Denn schon in sieben Wochen beginnen die Sommerferien. Bleibt die Infektionslage stabil, wären das effektiv drei Wochen Präsenzunterricht für die Schüler im Wechselmodell, so Wagner. Sie ist zuversichtlich, dass die Infektionslage durch regelmäßige Tests in den Schulen weiter stabil gehalten werden kann.