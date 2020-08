Kreis Segeberg

Manch Politiker sieht sogar schon den WZV mit seinen rund 330 Beschäftigten gefährdet. Ähnliche Unkenrufe hatte es allerdings schon in den Vormonaten gegeben. Mit dem Chefwechsel vor einem Jahr zu Peter Axmann hatten die Vertreter der 94 Städte und Gemeinden als Träger des WZV auf die Krise reagiert.

Er erbte den Streit um den Recyclinghof Norderstedt zwischen dem WZV und Norderstedt. Die Stadt macht Druck. Der Verbandsbeirat empfiehlt der WZV-Versammlung am 31. August auf Gut Pronstorf, die Immobilie an der Oststraße nicht an die Stadt Norderstedt zu verkaufen.

WZV will Recyclinghof nicht verkaufen

Der WZV besitzt das Grundstück dort seit den 1980er Jahren. Der Recyclinghof wird seit 2006 in Kooperation mit Norderstedt betrieben. Der Vertrag läuft Ende dieses Jahres aus. Etwa zwei Drittel des Umschlags geht auf Norderstedter Abfälle und Nachfrage zurück. Dies stellt der WZV der Stadt jährlich in Rechnung.

Die Stadt möchte den Betrieb lieber in eigene Hände nehmen, bot netto rund 4 Millionen Euro für den Kauf. Außerdem ärgert sich die Stadt, dass der WZV seine Abrechnungen für die Betriebskosten des Recyclinghofes angeblich nicht klar und transparent darlege. Der WZV hatte betont, die Abrechnungen "in der Regel fristgerecht" vorgelegt zu haben.

Personal reduzieren?

Vielmehr wird der Stadt vorgeworfen, sie benötige für ihre Überprüfung der Zahlen viel Zeit und habe Verhandlungen etwa zu "der Vorgehensweise bei der Kostenerstattung" ausgeschlagen.

Aus strategischen Erwägungen plädierten die meisten Bürgermeister des WZV-Beirats dafür, 2021 und 2022 die Immobilie erst mal zu behalten. Um wirtschaftlicher zu arbeiten, könne das Leistungsangebot erweitert oder Fremdnutzer könnten probeweise einbezogen werden, etwa private Entsorgungsunternehmen. Auch Kostensenkungen seien denkbar, etwa "durch Aufgabe der Schadstoffannahme und Reduzierung des Personaleinsatzes".

Ausfall Norderstedts kompensierbar

Unter Politikern, die die Arbeit des WZV kritisch sehen, wird spekuliert, der WZV wolle das Grundstück in Norderstedt vielleicht auch deshalb behalten, um es als Brückenkopf für mögliche Dienstleistungen in Hamburg zu nutzen.

Unter dem Strich ist der WZV überzeugt, auch bei einem Wegfall der Kostenbeteiligung Norderstedts diese "zumindest zu einem großen Teil" ausgleichen zu können.

Notfalls 2023 doch verkaufen

Sollten die Kosten letztlich nicht ähnlich gut wie bei den übrigen drei Recyclinghöfen in Bad Segeberg, Schmalfeld und Damsdorf/Tensfeld gedeckt werden, könne der WZV 2023 neu beraten: Die Immobilie zu verpachten oder sie zu verkaufen.

Norderstedt will bislang nicht so lange warten und plant, ab 2021 einen eigenen Recyclinghof zu betreiben. Das könne mehrere Millionen Euro kosten, kritisiert die FDP in der Stadt Oberbürgermeisterin Christina Roeder ( SPD).

FDP fürchtet gravierende Folgen

Und ohne Kooperation von Norderstedt und WZV sieht Klaus-Peter Schroeder, Vorsitzender der FDP-Kreistagsfraktion, die Gefahr, dass ein Vertrag ins Wanken kommt, der bis 2050 läuft: Der Kreis hat die Müllabfuhr an WZV und Norderstedt übertragen. Ein Auseinanderbrechen der Kooperation könne "vor allem für den WZV gravierende Folgen" haben, warnt Schroeder. "Am Ende zahlen die Bürger."

Nun versucht Landrat Jan Peter Schröder (parteilos) erneut, in dem schon seit Jahren schwelenden Streit zu vermitteln. Der Jurist kennt beide Seiten. Er hatte früher im Rechtsamt von Norderstedt gearbeitet. Und der Wunsch Norderstedts, die Immobilie dem WZV abzukaufen, ist schon viele Jahre alt.

Anonymes Schreiben?

Es gibt aber noch andere Baustellen beim WZV. Dem Vernehmen nach soll dem Verbandsbeirat über ein oder mehrere anonyme Schreiben berichtet worden sein. Darin werden angeblich Vorwürfe zu innerbetrieblichen Abläufen erhoben. "Etwaige anonyme Schreiben werde ich für den WZV weder jetzt noch in Zukunft kommentieren", sagt WZV-Chef Peter Axmann.

Sorgen bereitet auch die Deponie. Bislang war der WZV davon ausgegangen, dass sie nicht vor 2030 voll ist. Doch aktuelle Untersuchungen hatten gezeigt: "Die Verfüllung ist bereits erreicht", berichtet WZV-Vorsteher Peter Axmann dem Kreis, was bereits in den Vorwochen bekannt worden war. "In Teilen sogar überschritten."

Deponie voll und falsch angehäuft

Außerdem sei der Hügel schräg aufgeschichtet, so dass eine Abdeckung baurechtlich nicht den Bestimmungen entspräche. Es geht um den Neigungsgrad. Und für die Deponienachsorge fehlen 24 Millionen Euro, weshalb die Deponie nun höher verfüllt werden soll als bislang geplant, um Zeit und Geld für Rückstellungen zu gewinnen.

Hinzu kommt, dass seit Jahren manche Bürgermeister unzufrieden sind, wie der 1954 gegründete WZV organisiert ist. Über das weit gefächerte Angebot, das mittlerweile über Wegebau und Hausmüllabfuhr hinausgeht. Oder über die unhandliche Größe der Verbandsversammlung mit über 100 Mitgliedern.

Überschuss in 2019

Wenigstens finanziell läuft es für den WZV, der rund 330 Mitarbeiter hat. Das Jahr 2019 beendet er mit einem Gewinn von 334.000 Euro.

Weitere Nachrichten aus dem Kreis Segeberg lesen Sie hier.