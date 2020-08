Kaltenkirchen

Das neue Verteilzentrum des Online-Giganten Amazon in Nützen an der A7 hat vor drei Wochen seinen Betrieb aufgenommen. In Hochzeiten sollen hier täglich von 250 Fahrern bis zu 30000 Sendungen in einem Umkreis von 50 Kilometern ausgeliefert werden. Jeden Tag sollen 40 Lastwagen und 500 Kleintransporter unterwegs sein. Trotz der guten und dichten Anbindung an die Autobahn bereitet das zu erwartende hohe Verkehrsaufkommen einige Sorgen.

Nur noch für Fußgänger und Radler

Vor allem die Anwohner des Kamper Wegs befürchten, dass die Amazon-Transporter bei hohem Verkehrsaufkommen einen Schlenker über den Kirchenweg machen und so auch den Kamper Weg, eine Tempo-30-Zone, als Ausweichstrecke nutzen könnten.

Dem will die Stadt Kaltenkirchen jetzt zuvorkommen. Auf Anregung der CDU-Fraktion will die Stadtverwaltung eine mögliche Entwidmung der Straße Kamper Weg zwischen der Kreuzung Norderstraße und der Kreuzung Op’n Camp prüfen lassen. Es handelt sich hierbei um ein Teilstück der Straße, das maximal 100 Meter lang ist. Entwidmung, beziehungsweise Einziehung einer Straße bedeutet, dass diese ihre Eigenschaft als öffentliche Straße verliert und der Allgemeinheit somit nicht mehr zur Verfügung steht. Da der Abschnitt künftig aber noch für Fußgänger und Radfahrer nutzbar sein soll, handelt es sich eher um eine Umwidmung.

Mehrheit stimmte für Entwidmung

Der Bauausschuss empfahl der Stadtvertretung, die Entwidmung zu beschließen. Dem kamen fast alle Stadtvertreter am Dienstagabend nach. Lediglich Julian Flak ( AfD) stimmte gegen den Beschluss. Er ist der Meinung, diese Aktion sei zu voreilig. Man solle erst mal abwarten, welche Verkehrsbelastung wirklich auf die Stadt zukommen werde.

Mit dem Beschluss der Stadtvertretung ist es jedoch noch längst nicht getan. Die Verwaltung muss jetzt alle Beteiligten mit ins Boot holen. Dabei handelt es sich unter anderem um den Kreis Segeberg, den Wege-Zweckverband (WZV) als Straßenbaulastträger und das Innenministerium. Sind alle Genehmigungen eingeholt, kann der Kamper Weg entwidmet werden.

Sperrungen sind nicht erlaubt

Eine alternative Sperrung des betroffenen Straßenabschnitts oder anderweitige Beschränkungen können laut Stadtverwaltung zum jetzigen Zeitpunkt nicht erfolgen. Laut Straßenverkehrsordnung dürfen Beschränkungen und Verbote des fließenden Verkehrs nur angeordnet werden, wenn eine Gefahrenlage besteht, als ein Risiko für Gesundheit, Leben oder Eigentum. Um das zu beurteilen, müsse die Verkehrssituation am Kamper Weg noch eine Weile beobachtete werden. Vorsorgliche Sperrungen sind nicht gestattet.

