Bald gibt es keine Blumen mehr

Itzstedt

Ob er seinen Laden schließen muss, weiß Jörg Hübner am Dienstag noch nicht. Falls ja, will er schnell noch alle Blumen und Pflanzen für den halben Preis verkaufen. Insgesamt sei es in den letzten Tagen ruhiger geworden in seinem Laden an der B432 in Itzstedt. "Eigentlich müssten die Kunden jetzt Gas geben, weil die Zeit beginnt, draußen zu pflanzen", sagt der 57-Jährige. "Aber wenn ich morgen schließen muss, wird das wohl nichts." Dann würden wohl viele Pflanzen im Müll landen.

Ostern fällt für Hübner aus

Noch ist Hübner recht ruhig, Existenzangst habe er bislang keine. "Aber es macht einfach keinen Spaß mehr, ich kann nichts planen." Beerdigungen und Hochzeiten werden entweder abgesagt oder Hübner kann die Bestellungen nicht garantieren. "Ich sitze auf Warteschleife, meine Kunden auch." Ostern und Muttertag fallen wohl für Hübner ins Wasser, denkt er. "Da wird es hier immer voll, dieses Jahr aber wohl nicht."

Ab vier Wochen wird es gefährlich

Durchhalten und abwarten ist Hübners Devise. "Zwei, drei Wochen könnte ich gut überbrücken, danach wird es gefährlich", sagt er. "Man kann die Zeit ja nicht mal als Urlaub betrachten, weil wir nirgendwo mehr hinfahren oder fliegen können, das nützt mir nicht viel." Ob er sich mit den angebotenen Krediten über Wasser halten wird, weiß Hübner noch nicht genau. "Die müssen ja auch abgezahlt werden, wir kriegen ja nichts geschenkt."

Hübner ist sich sicher, dass in Deutschland bald italienische Verhältnisse herrschen. Doch er nimmt es vergleichsweise gelassen: "Die Politiker versuchen alles zu tun, was sie können. Doch es gibt keine Erfahrungswerte. Ich glaube, sie sind damit überfordert."

