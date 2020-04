In der Coronakrise werden die Eltern in Trappenkamp finanziell entlastet. Sie müssen für die Kinderbetreuung in den Kitas und der Offenen Ganztagsschule keine Beiträge für April bezahlen. Das entschied die Gemeinde in Absprache mit den Trägern. Außerdem will sie an den Projekten für 2020 festhalten.