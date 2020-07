Bad Segeberg

Zu Verzögerungen bei den Planungen und im weiteren Ablauf habe die Pandemie aber nicht geführt. Im Moment liefen wie vorgesehen die Rohbauarbeiten.

Fertig sein soll das Gebäude Ende 2021. Etwa 160 Beschäftigte sollen Platz finden.

Kreis hat rund 1000 Mitarbeiter

Rund 1000 Voll- und Teilzeitmitarbeiter hat die Kreisverwaltung in vielen Fachdiensten. Sie verteilen sich bislang auf den Stammsitz in der Innenstadt Bad Segeberg an der Hamburger Straße in den beiden Kreishäusern A und B (Alt- und Neubau), sowie etliche angemietete Räume in Bad Segeberg, etwa im Levo-Park (ehemalige Kaserne).

Außerdem sind Beschäftigte in Außenstellen tätig, beispielsweise in der Kfz-Zulassungsstelle in Norderstedt oder als Prüfer im Schlachthof Bad Bramstedt.

21,3 Millionen Euro investieren

In den vergangenen Jahren war die Verwaltung kräftig angewachsen. Sie platzt aus allen Nähten. Deshalb hatte der Kreistag den Neubau genehmigt.

„Wir liegen im Budget von insgesamt 21,3 Millionen Euro. Bisher gibt es keine Kostensteigerungen“, sagt Müller. Bauprobleme seien bislang ausgeblieben auf dem Grundstück, das früher eine Straßenbaufirma genutzt hatte. Deren kleines Bürogebäude auf der Fläche im Gewerbegebiet nahe der Ortsgrenze zu Klein Gladebrügge nutzt der Kreis bereits seit vielen Monaten.

Bauamt und Ordnungsamt sollen einziehen

Welche angemieteten Räume der Kreis nach Fertigstellung des Neubaus aufgeben wird, steht nach Müllers Angaben noch nicht fest. In den Neubau einziehen sollen nach jetzigem Stand der Fachbereich IV „Umwelt, Planen, Bauen“ und Teile des Fachbereiches II „Ordnungswesen, Straßenverkehr, Verbraucherschutz“.

