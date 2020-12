Im Juni wurde in Kaltenkirchen der Geldautomat der Commerzbank gesprengt. Die zwei Täter konnten auf der Flucht gefasst werden. Einer der beiden, ein 19-jähriger Niederländer, muss sich jetzt vor dem Jugendschöffengericht in Norderstedt für seine Tat verantworten.

Von Sylvana Lublow