Zig Container hatte das Land vor Jahren auf dem Gelände der ehemaligen Kaserne in Bad Segeberg für Flüchtlinge aufstellen lassen. Doch mangels Asylbewerber stehen sie leer. Ab Dezember kommt neues Leben ins Containerdorf. Die Jugendakademie zieht vom Stammhaus dorthin für über ein halbes Jahr um.

Akademie zieht in Flüchtlings-Container

Wegen Sanierungsarbeiten - Akademie zieht in Flüchtlings-Container

Von Gerrit Sponholz