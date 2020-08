Freie Fahrt für Bus und Bahn liebende Bürger: Auf die Coronakrise sind Vergünstigungen des HVV zurückzuführen. An alle Fahrgäste richten sich Angebote vom 1. September bis 31. Dezember. So können Bürger an allen Sonnabenden im November (7., 14., 21., 28.) alle HVV-Verkehrsmittel kostenlos nutzen.