Nun also doch: Es wird keinen Weihnachtsmarkt in Bad Bramstedt geben. Das teilte die Kulturmanagerin der Stadt Bad Bramstedt, Swantje Maaß, am Freitag mit. Grund sind die drastisch steigenden Infiziertenzahlen. Vor allem Bürgermeisterin Verena Jeske hatte sich für den Markt stark gemacht.