Noch einen letzten Versuch will die Freiwillige Feuerwehr Hüttblek am 3. August unternehmen, um endlich einen neuen Wehrführer zu finden, denn dieser Posten ist seit weit über einem Jahr vakant. Bürgermeister Frank Timmermann glaubt auch nicht mehr so recht daran, dass es dieses Mal klappt.