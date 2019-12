Weihnachtliche Stimmung am STG in Bad Segeberg: Die Pausenhalle des Städtischen Gymnasiums war geschmückt, die Instrumente gestimmt, Kostüme bereitgelegt und die Waffeleisen in Stellung gebracht. In besinnlicher Atmosphäre feierten Schüler, Eltern und Lehrer den traditionellen Weihnachtsabend