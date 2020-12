Montag und Dienstag verteilte der Weihnachtsmann an alle Kita- und Grundschulkinder sowie an Kinder bei Tagesmüttern in Kaltenkirchen Bücher. Diese vorweihnachtliche Freude wird den Mädchen und Jungen von der Stadt Kaltenkirchen bereitet – mithilfe der Sponsoren XXLutz und Modehaus Dodenhof.