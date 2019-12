Kaltenkirchen

Im Rathaus gibt es einen Kunsthandwerkermarkt, direkt auf dem Grünen Markt schlagen die Schausteller des Mittelaltermarkts ihre Zelte auf, in der Holstenstraße können die kleinen Besucher mit Kinderkarussells fahren und auch der Märchenwald in der Schulstraße fehlt in diesen Jahr nicht.

Auch Fischbrötchen passen zu Weihnachten

Am Freitag um 17 Uhr wird der Weihnachtsmarkt offiziell eröffnet – mit Blasorchester und einer kleinen Eröffnungsrede vom Vorstand des Kaltenkirchener Rings, der schon seit vielen Jahren den Markt am dritten Adventswochenende veranstaltet. Außerdem wird auch der Weihnachtsmann zur Eröffnung kommen und viele süße Überraschungen an die Kinder verteilen. Pascal Rehder, der erstmals allein für den Weihnachtsmarkt verantwortlich ist, setzt auf Bewehrtes, viel Neues gebe es in diesem Jahr nicht, sagt der 23-Jährige. Einzige Ausnahme: „Es wird zum ersten Mal eine Fischbude geben. Fischbrötchen auf dem Weihnachtsmarkt ist doch auch was Feines.“

Schülerfirma ist in Kaltenkirchen auch dabei

Auf der 60 Quadratmeter großen Bühne sorgen lokale und nicht-lokale Unterhaltungskünstler für weihnachtliche Stimmung. An den Ständen werden sich auch einige Kaltenkirchener Vereine vorstellen und Dinge verkaufen, wie zum Beispiel der Verein zur Förderung des Fußballsports der KT oder der Lions-Förderverein Kaltenkirchen. Auch eine Schülerfirma vom Gymnasium Kaltenkirchen wird ihre innovativen Leucht-Untersetzer auf dem Markt zum Kauf anbieten.

Für die Lieblingsbeschäftigung auf Weihnachtsmärkten - Essen und Trinken – ist zur Genüge gesorgt: Ob Glühwein, Punsch, Pommes, Mutzen, Pizza, Gyros oder Pilzpfanne, hungrig wird wohl niemand den Weihnachtsmarkt verlassen.

