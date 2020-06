Die Personalnot in der Tiefbauabteilung des Kreises muss dramatisch sein. Projekte werden um bis zu fünf Jahre verschoben. So sollte die K60 (Kieler Straße) in Wahlstedt 2020/2021 erneuert werden. Nun teilte der Kreis mit: Gebaut wird erst 2022. Das gefährdet zwei Großprojekte in der Stadt.