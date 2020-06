Kukuhu-Wein ist endlich da

Henstedt-Ulzburg

"Allerdings haben die Corona-Beschränkungen auch hier dazu geführt, dass es kaum eine Wahlmöglichkeit für einen neuen Wein gab", erklärt Kukuhu-Organisatorin Ingrid Wacker. Der angedachte italienische Tropfen fiel aufgrund der Situation in Italien ins Wasser. Daher haben die Kümmerer der Reihe beschlossen, den in ihren Augen sehr erfolgreichen Wein vom Vorjahr noch einmal aufzulegen. Es ist der Rossa Passor Collezione in Botte aus dem Jahr 2016.

Durch die Fasslagerung wird laut Ingrid Wacker der Wein weicher und runder. Er wird angebaut am östlichen Ufer des Gardasees. Die verwendeten Rebsorten sind 50 Prozent Merlot und 50 Prozent Sangiovese. "Der Ausbau erfolgt ganz schonend in thermoklimatisierten Edelstahlbehältern und dann reift der Wein für kurze Zeit in Eichenholzfässern", erklärt Wacker.

Wieder drei neue Weinetiketten

Die drei neuen Motive der Weinetiketten wurden auch in diesem Jahr von Martina Pfalzgraf gezeichnet. In Anlehnung an das große Henstedt-Ulzburger Ereignis, dass in diesem Jahr "dank" Corona zu kurz kommt, wurde ein Etikett dem Thema "50 Jahre Henstedt-Ulzburg" gewidmet, ein anderes zeigt ein stilisiertes Wappen von Henstedt-Ulzburg. Das dritte Motiv wird alle Freunde der Götzberger Mühle begeistern. Es zeigt einen besonderen Ausschnitt des Bauwerks.

Verspätet trafen die Etiketten bei den Organisatoren ein, sodass erst am Freitag mit dem Verkauf des Weines angefangen werden konnte. 240 Flaschen werden angeboten. Es gab in der Woche bereits Bestellungen. Pro Flasche kostet der Wein acht Euro.

Fünf Sponsoren wieder mit im Boot

Die Anschubfinanzierung kommt von fünf Weinsponsoren. Dort gibt es auch den Wein zu kaufen. Er ist erhältlich bei Hesebeck Home Company, Buchhandlung Rahmer, Trödelhöker Wacker. Weitere Sponsoren sind Placke Immobilien und Carsten Schäfer von den Itzhehoer Versicherungen. Unterstützung gab es von Insign Media sowie Holger Fischer vom Vinum. Auch im Vinum sowie übers Internet unter www.kukuhu.de kann der Wein bezogen werden.

"So können Sie sich zumindest ein klein wenig Kukuhu-Flair nach Hause holen, oder ein Erinnerungsstück an '50 Jahre HU' erwerben und damit auch noch die Mitfinanzierung der nächsten Kukuhu unterstützen", meint Wacker. Die zwölfte Veranstaltungsreihe findet vom 24. bis 30. Mai 2021 unter der Schirmherrschaft von HU-Marketing statt.

