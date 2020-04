Beatmungsgeräte made in Henstedt-Ulzburg

Henstedt-Ulzburg

Beatmungsgeräte können Menschenleben retten. Während der Corona-Pandemie sind Einsatzkräfte mehr denn je auf diese Ausrüstung angewiesen. In Henstedt-Ulzburg hat das in Hamburg ansässige Unternehmen Weinmann Emergency ein Produktionswerk. CEO André Schulte stellte sich als Hauptgeschäftsführer den Fragen von KN-online.

Was wird in Ihrer Niederlassung in Henstedt-Ulzburg hergestellt?

André Schulte: In unserem Werk in Henstedt-Ulzburg stellen wir Beatmungsgeräte, Absaugpumpen und Defibrillatoren her und führen den Service für diese Produkte durch.

Wie viele Mitarbeiter haben Sie speziell in Henstedt-Ulzburg ?

In Henstedt-Ulzburg haben wir derzeit 80 Mitarbeiter.

Was hat sich seit der Corona-Pandemie für Ihr Unternehmen geändert?

Die Krise beeinflusst natürlich auch unseren Betriebsablauf. Viele Kollegen arbeiten aus dem Homeoffice und wir nutzen vermehrt Online-Konferenzen zur Steuerung des Geschäftes. Unsere Außendienstmitarbeiter können nur in begrenztem Umfang ihre Kunden besuchen, deshalb beraten und schulen wir jetzt vorrangig online. Außerdem bauen wir unsere Erklär-Videos weiter aus, um sie über Social Media zu verbreiten. Diese Videos helfen dabei, die Nutzer zu unterstützen, die bisher noch nicht mit Weinmann Emergency-Geräten gearbeitet haben.

Außerdem haben wir vor wenigen Tagen ein Zwei-Schicht-System in unserer Produktion in Henstedt-Ulzburg eingeführt. So können wir einerseits sicherstellen, dass wir weiter produzieren können, wenn ein Mitarbeiter erkranken sollte, und konnten die Produktionszeiten deutlich ausweiten. Zur weiteren Unterstützung in dem Zwei-Schicht-System haben wir derzeit 15 Zeitarbeitskräfte eingestellt und setzen Mitarbeiter aus fachnahen Bereichen, die sich freiwillig gemeldet haben, für die Produktion ein.

Kommen Sie mit der Produktion hinterher?

Wir haben eine stark erhöhte Nachfrage. Durch Änderungen im Produktionsablauf und tägliche Abstimmungen bedienen wir die Nachfrage so gut wie möglich.

Bekommen Sie genug Rohstoffe zum Verarbeiten?

Weinmann Emergency wurde von der Bundesregierung offiziell als systemrelevantes Unternehmen anerkannt. Das hilft uns in unserer Lieferkette.

Wie wichtig ist das Thema Hygiene bei Ihnen im Unternehmen?

Der Schutz der Mitarbeiter ist für uns besonders wichtig. Dazu haben wir diverse Maßnahmen wie zum Beispiel zusätzliche Reinigungszyklen und ein erweitertes Angebot an Desinfektionsmittel und Schutzausrüstung umgesetzt.

Wer gehört zu Ihren Kunden?

Zu unseren Kunden gehören Rettungsdienste, Katastrophenschutz, Armeen und Kliniken. Wir liefern nicht nur nach Deutschland, sondern weltweit.

Wie lange sind Ihre Lieferzeiten?

Die Lieferzeiten sind sehr unterschiedlich, je nach Größe des Auftrags und Art des Produktes. Bei großen Stückzahlen liefern wir oft zunächst Teilmengen.

Wie ist die Stimmung in Ihrer Belegschaft?

Wir sind ein Familienbetrieb, deshalb gibt es einen großen Zusammenhalt. Ich bin jeden Tag aufs Neue begeistert, wie engagiert unsere Mitarbeiter sind. Viele haben sich gemeldet, um in der Produktion zu helfen, obwohl sie eigentlich in anderen Bereichen tätig sind. Wer kann, arbeitet von zu Hause und bringt sich trotz schwieriger Umstände voll ein. Unseren Mitarbeitern ist bewusst, dass unsere Produkte momentan händeringend gebraucht werden, um Patienten weltweit zu helfen. Für uns alle ist das ein großer Ansporn.

Seit wann gibt es Ihr Unternehmen?

Weinmann Emergency wurde 1872 gegründet. Seit mehreren Jahrzehnten entwickeln und vermarkten wir medizintechnische Geräte, wie Beatmungsgeräte, Defibrillatoren und Monitoring.

Konnten Sie sich jemals ein Szenario wie Corona vorstellen?

In meinen mehr als 25 Jahren bei Weinmann Emergency habe ich diverse Krisen-Szenarien weltweit miterlebt und wir konnten mit unseren Produkten oft helfen, Menschenleben zu retten. Keine hatte allerdings bisher das Ausmaß und die Geschwindigkeit von Covid-19. Wir tun derzeit alles Mögliche, um unseren Kunden wieder so gut und zuverlässig wie möglich zu helfen

