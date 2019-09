Das Bier fließt wieder in Strömen in Bad Segeberg – und die vier Party-Wochenenden in weiß-blauer Herrlichkeit sind gestartet. Möbel Kraft hat sein Oktoberfest eröffnet. Zum 16. Mal geht die Fete über die Bühne, aber zum ersten Mal im rauchfreien Zelt und mit Verzicht auf Einweggeschirr.