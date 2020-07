Bad Bramstedt

Die Schulverbandsvertretung hatte in ihrer letzten Zusammenkunft gegen den Willen der Verbandsvorsteherin Jeske beschlossen, die Nachmittagsbetreuung der Bad Bramstedter Grundschule am Storchennest nach den Sommerferien in die leerstehende Dorfschule in Weddelbrook zu verlagern, weil dort mehr Platz ist. Als Alternative bot sich an, bereits an der Storchennestschule stehende Klassenraumcontainer zu nutzen. Die Kinder sollen täglich mit dem Bus hin- und zurückgefahren werden. Kosten: geschätzte 100.000 Euro im Jahr. Hinzu kommen die Miete für die Räume in Weddelbrook und Einrichtungskosten. Die frisch sanierten Container könnten dagegen fast kostenlos genutzt werden. Jeske sah in dem Beschluss einen Verstoß gegen den Rechtsgrundsatz der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit im Umgang mit öffentlichen Geldern.

Sie fragte bei der Kommunalaufsicht des Kreises Segeberg nach, bekam dort aber eine Absage. "Die Haushaltsgrundsätze der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit sind rechtlich betrachtet unbestimmte Rechtsbegriffe. Sie billigen den Gemeinden und Zweckverbänden einen Beurteilungsspielraum bzw. einen Gestaltungsspielraum zu", heißt es in der Stellungnahme der Behörde. Die Gemeinden, oder in diesem Fall der Schulverband, kann also weitgehend frei über die Verwendung seiner Gelder verfügen.

Auch subjektive Gründe

"Die Grenzen liegen dort, wo erkennbare Unvernunft oder sogar Missbrauch beginnt", heißt es in der Stellungnahme. Beides liege aber nicht vor, da neben dem rein finanziellen Aspekt auch die pädagogische Seite zu würdigen sei. Der Mitarbeiter der Kommunalaufsicht verweist darauf, dass auch die Schulleitung die Ausgliederung nach Weddelbrook befürworte. "Die Container-Lösung wird von den Weddelbrook-Befürwortern außerdem aus platz- und klimatischen Gründen abgelehnt. Mir ist bewusst, dass die Befürworter der Weddelbrook-Lösung auch aus subjektiven Gründen entschieden haben könnten", so der Kommunalaufseher. Er spielt damit offenbar auf den Wunsch des Weddelbrooker Bürgermeisters Stefan Gärtner an, seine Schule wiederzubeleben. Doch das ändere nichts daran, dass der Beschluss aus seiner Sicht rechtmäßig sei.

Weddelbrooker Schule wird eingerichtet

Unterdessen sind die Umbauarbeiten in Weddelbrook fast abgeschlossen, auch Mobiliar hat die Gemeinde bereits beschafft. Die Schule gehört der Gemeinde Weddelbrook, der Schulverband mietet sie für monatlich 1400 Euro. Der Vertrag ist bereits unterzeichnet. Völlig unklar ist, wie viele Kinder für die Ganztagsbetreuung angemeldet werden. Grund für die Auslagerung war, dass zu viele Eltern die Betreuung in Anspruch nehmen wollten. Die Schule konnte mit ihren bisherigen Räumlichkeiten nicht genügend Plätze anbieten.

Da aber der Trägerverein gewechselt hat – die Betreuung wird jetzt vom Verein Lebenswelt Schule, nicht mehr vom Kinderschutzbund betrieben – müssen alle Kinder neu angemeldet werden, auch die, die schon einen Platz haben. Mehrere Mütter und Väter hatten bereits angekündigt, ihre Kinder anderweitig unterzubringen, weil sie ihnen die täglichen Bustouren nicht zumuten wollen. Zahlen liegen aber, auch anderthalb Wochen vor Ferienende, nicht vor. Die Geschäftsstelle der Lebenswelt Schule hat Urlaub.

Wegen Corona eingeschränkte Betreuungszeiten

Schulleiterin Franziska Frahm-Fischer erklärte, wegen der Corona-Pandemie könnten die Kinder in Weddelbrook zunächst nur bis 15 Uhr betreut werden. Die Klassen müssten auch hier unter sich bleiben, um die Infektionsgefahr zu mindern. "Wir haben nicht genügend Betreuungspersonal, um so viele Gruppen bis 17 Uhr anbieten zu können", erklärte die Rektorin. Die Grundschüler werden in drei Bustouren zu unterschiedlichen Zeiten nach Weddelbrook gebracht. Kinder, die nur bis 14 Uhr angemeldet sind, sollen weiter an der Grundschule am Storchennest betreut werden.

