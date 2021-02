Ihr Anblick erinnert ein wenig an die "Peitschende Weide" in den bei Harry Potter-Geschichten. Die alte Eiche in Moorkaten ist besonders schön gewachsen und auf jeden Fall eine "Augenweide". Doch Unbekannte haben dem Baum gleich mehrere Äste abgesägt. Die Stadt Kaltenkirchen stellte Strafanzeige.