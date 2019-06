Was in der Hauptstadt Berlin inzwischen Gang und Gäbe ist, sollte doch auch auf dem Dorf klappen. Das meint Mathias Schilling, pädagogischer Leiter des Kita-Eigenbetriebes in Henstedt-Ulzburg, und hat sich für die praxisintegrierte Ausbildung (Pia) zum Erzieher eingesetzt. Sie startet am 1. August.