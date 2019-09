Hasenmoor

Neue Entwicklung bei der Untersuchung der Vergewaltigung einer jungen Frau beim Werner Rennen am vergangenen Wochenende: Die Polizei veröffentlichte am Donnerstag zwei Phantombilder, die nach Angaben des Opfers angefertigt wurden. In der Nacht von Sonnabend auf Sonntag zwischen 1.30 und 2.30 Uhr war die junge Frau aus Schleswig-Holstein im Bereich der Toiletten der Campingfläche C von den Unbekannten abgepasst und vergewaltigt worden. Die Täter entkamen unbemerkt.

Konkrete Beschreibungen der Täter

Das Opfer beschrieb die Vergewaltiger als zwischen 30 und 40 Jahren alt. Der Täter mit grauem T-Shirt wird als ungefähr zwei Meter groß mit schlanker, trainierter Statur beschrieben. "Er soll einen Dreitagebart, sehr kurze dunkle Haare und Segelohren haben", teilte die Polizei mit.

Quelle: Polizei

Der zweite Mann habe ein rotes T-Shirt getragen und soll 1,80 Meter groß sein. Nach Aussagen des Opfers hat er einen Vollbart und einen Bierbauch. Seine Haare seien kurz und von blond-brauner Farbe.

Quelle: Polizei

Fotos und Videos vom Werner Rennen hochladen

Die Polizei hat ein Portal eingerichtet, auf dem Besucher des Werner Rennens auf dem Flugplatz Hartenholm Fotos und Videos hochladen können.

Die Ermittler sind unter Telefon 04551/8840 erreichbar.

Lesen Sie auch: Andi Feldmann gewinnt das Werner Rennen 2019.