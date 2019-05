Als junger Mann kam Werner Weiß 1970 erstmals als Erdbebenhelfer es DRK Kreisverbandes Segeberg nach Peru. Er blieb dem Land immer verbunden. Und so erfuhr er auch von Yorlan Pacush Guerrero, der vor 19 Jahren in der Nähe der Anden-Stadt Caraz ohne Gliedmaßen geboren wurde. Weiß' größtes Projekt für den Jungen: Mit Spendengeldern aus Deutschland konnte ein kleines Haus gebaut werden, das sich neben einer Grundschule befindet. In seinem Dorf in 3000 Meter Höhe hätte Yorlan keine Chance gehabt, ohne Beine jemals eine Schule zu besuchen. Er wäre wohl als Bettler geendet.

Weiß hat sich noch diversen anderen Projekten in Peru gewidmet. So sorgte er beispielsweise dafür, dass zahlreiche Kinder mit Gaumenspalten von deutschen Ärzten operiert wurden. Zuletzt war Weiß im Januar 2019 in Peru, um Yorlan zu helfen, aber auch um den siebenjährigen Noe, der mit Lippen-, Gaumen- und Kieferspalte zur Welt kam und nun auch noch einen Herzfehler hat, in ein Krankenhaus nach Lima zu bringen. Weiß musste das Kind aus einem Dorf abholen und dazu einen 4800 Meter hohen Andenpass überwinden.