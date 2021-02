Kaltenkirchen

"Ich halte es hier eine Weile aus, ich habe Tee, Knäckebrot und ein Buch dabei." Mit ihrem gemütlichen Lager will Sylvia Tödter ungemütlich sein – für diejenigen, die den gesunden, rund 100-jährigen Baum, der vor dem DRK-Seniorenheim steht, entfernen wollen.

Schatten als Grund sei Quatsch

"Für mich ist es unbegreiflich, dass dieser Baum gefällt werden soll. Ich halte den Grund der unzumutbaren Beschattung für eine Täuschung. Hier geht es um den Bau einer Terrasse, das sieht man ja auch. Da wurde vor den Fenstern doch schon was abgesteckt und tief gegraben", sagt Sylvia Tödter. Die Buche störe einfach nur. "Vor der Ostseite des Gebäudes stehen ganz viele Bäume, die viel mehr Schatten werfen. Die sollen aber nicht gefällt werden", wundert sie sich. Als examinierte Krankenpflegerin wisse sie, dass alte Menschen Schatten vorziehen würden und Hitze in ihren Zimmern unerträglich fänden: "Das ist völliger Quatsch mit dem Schatten."

Zuspruch von Bewohnern und Angestellten

Sylvia Tödter bekam einigen Zuspruch, sogar aus dem Seniorenheim selbst. Zwei Pflegerinnen riefen vom Balkon herunter, dass sie die Aktion gut fänden und den Baum behalten wollten. Ihre Namen wollten sie aber lieber nicht nennen. Heimbewohner Manfred Wazel, der ebenfalls auf dem Balkon stand, sagte: "Ich gucke von meinem Zimmer aus immer auf den Baum und möchte, dass er dort stehen bleibt."

Fällung abwenden zum Wohle der Menschen

Zu der Aktivistin gesellten sich solidarisch außerdem zwei Frauen aus der Nachbarschaft, Irm Wenzel und Marion Schildt, sowie FDP-Stadtvertreterin Barbara Büttner-Bohn. "Ich bin entsetzt über diese Entscheidung und kann sie inhaltlich schwer nachvollziehen", so Büttner-Bohn. Bereits in der Stadtvertretersitzung am Dienstagabend hatte sie im Namen ihrer Fraktion den Bürgermeister aufgefordert, mit dem DRK Gespräche aufzunehmen und die Fällung abzuwenden. "Zum Wohle aller Menschen in Kaltenkirchen und der Bewohner des Seniorenheims." Eine Ausnahmeregelung wie diese, die die Baumschutzsatzung zulasse, öffne Tür und Tor für weitere solcher Entscheidungen, vermutete die FDP.

SPD auch gegen Fällung

Auch die SPD sprach sich im Zuge der (Online-)Sitzung strikt gegen die Fällung aus. Fraktionssprecherin Susanne Steenbuck hatte sich den Baum vor Ort angesehen: "Dort wurden Therapieräume im Souterrain gebaut und Fenster bis zum Boden eingebaut. Und erst danach hat man scheinbar bemerkt, dass der Baum im Weg ist für eine Terrasse. Ich unterstelle mal, dass da falsch geplant wurde." Wenn die Baumschutzsatzung in solchen Fällen Ausnahmen genehmige, müsse diese dringend noch mal geändert werden, so Steenbuck.

Bürgermeister will neuen Vor-Ort-Termin

Bürgermeister Hanno Krause blieb bei der Entscheidung: "Wir haben uns die Genehmigung nicht leicht gemacht, aber ein Gebäude sollte Tageslicht haben. Da geht der Mensch dann vor." Am Tag nach der Sitzung sagte er gegenüber KN-online, dass auch Grundstückseigentümer Rechte hätten und das DRK darauf bestehen könne, die genehmigte Fällung zu vollziehen. "Das ist rechtens. Auch wenn ich mir als Bürgermeister natürlich auch wünschen würde, dass der Baum bleibt."

Es soll nun kurzfristig am Dienstag, 2. März, um 8 Uhr noch einen Vor-Ort-Termin geben zu dem die Stadtvertreter, das Grünamt und das DRK geladen werden. "Da sollen noch mal klärende Gespräche geführt werden. Vielleicht findet ja noch ein Umdenken statt", so Krause. Auch DRK-Kreisvorstand Stefan Gerke werde zu dem Termin kommen.

Fällung nicht mehr im Frühjahr

Damit wäre die Fällung vorerst vom Tisch, da Baumfällungen ab März aufgrund der Vogelbrutzeit nicht mehr erlaubt sind. Vorbei ist die Sache jedoch noch nicht, da die Fäll-Saison im Herbst ja wieder beginnt. Sylvia Tödters Einsatz für die Buche war demnach nicht umsonst – und sie muss (vorerst) nicht unter dem Baum übernachten.