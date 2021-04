Kreis Segeberg

Eine Studie der Bertelsmann-Stiftung zeigte jüngst: Zwei Drittel der Befragten unter 30 Jahren äußern große Zukunftssorgen und 71 Prozent fühlen sich einsam. "Interessant und spannend ist aber, dass in dieser Altersgruppe zugleich die Unterstützung der Corona-Maßnahmen am größten ist", erklärt Stephan Vopel, Leiter des Programms Lebendige Werte der Bertelsmann-Stiftung.

Die Coronabeschränkungen treffen Kinder und Jugendliche in sensiblen Entwicklungsphasen. "Die wahre Familie eines Jugendlichen ist die Peer-Group", sind also die Gleichaltrigen, sagt Ali Evdedurmaz, Bildungsreferent beim Verein für Jugend- und Kulturarbeit im Kreis Segeberg (VJKA).

Forderung: Jugendtreffs wieder öffnen

"Das Ausgefallene lässt sich gar nicht oder nur sehr schwer nachholen", bedauert Landtagsabgeordnete Katja Rathje-Hoffmann (CDU) aus Nahe. "Wir brauchen eine Anpassung des Stufenplans." Jugendzentren sollten bald wieder öffnen können.

Ali Evdedurmaz sieht dies ähnlich. "Eine komplette Schließung ist fatal." Mit einer Test-Strategie, Abstandhalten und Hygienemaßnahmen und sogar Kickertischen mit Spuckschutz, die es bereits gebe, sei eine Öffnung machbar. Es sei doch komisch, wenn sich Kinder auf Spielplätzen tummeln dürfen, und andererseits Jugendliche nur mit großem Abstand zusammen sein könnten.

Nur wenige Jugendliche unterlaufen Regeln

Wichtig sei die offene Jugendarbeit mit ihren freien Angeboten, sagt Evdedurmaz. Trotz aller Probleme: "Die Jugendlichen halten sich im Großen und Ganzen an die Corona-Regeln." Nur wenige würden ausweichen, träfen sich etwa heimlich in Wäldchen.

Viele Angebote vom VJKA wurden durch Online-Veranstaltungen ersetzt. "Online kann sich sogar Gruppendynamik einstellen", staunt Evdedurmaz. Auf diese Weise würde politische Bildung vermittelt, über Konfliktlösungen, Rassismus und Genderthemen gesprochen, die Jugendleiter fortgebildet.

Fast jedes dritte Kind zeigt Hinweise auf psychische Belastung

Evdedurmaz hat die Erfahrung gemacht, dass viele Jugendliche in der Corona-Krise sich und ihre Bedürfnisse nicht gesehen fühlen. Manche seien regelrecht abgetaucht, entwickeln Ängste, Einsamkeit und Unsicherheit.

Das berichtete auch die Politikerin Rathje-Hoffmann. Eine Studie der Uni-Klinik Hamburg habe gezeigt, dass 85 Prozent der Kinder und Jugendlichen die aktuelle Krise als belastend empfänden. Fast jedes dritte Kund zeige Hinweise auf eine psychische Belastung. Vor der Pandemie seien es nur 20 Prozent gewesen. Und 40 Prozent der Kinder bewege sich kaum noch. All das belaste Familien.

"Ich sehe nicht viele leidende Kinder"

"Homeschooling findet kein Kind toll", weiß Svenja Lutkat, Jugendpflegerin in Trappenkamp und auch in der offenen Ganztagsschule tätig. Wichtig sei für Kinder, dass sie rauskommen, sich bewegen, mit anderen Kindern Kontakt haben. Sie sagt allerdings auch: Die Coronazeit nehme die Jungen und Mädchen zwar mit. "Aber ich sehe nicht viele leidende Kinder."

Ihr Kollege, Jugendarbeiter und Streetworker Norbert Frank beobachtet, dass "die wenigsten froh sind, wenn die Schule ausfällt." Traurig sei es auch für Kinder, wenn sie Geburtstag haben, aber nur in kleinstem Kreis feiern dürften. Die meisten akzeptierten die Corona-Beschränkungen. Nur hier und da träfen sie sich in Gruppen, auch an abgelegenen Stellen, oder sie bolzen miteinander, aber ohne in den Fokus zu geraten. "Die Polizei hält da nicht gleich an."

Kinder- und Jugendpsychologin ist besorgt

Viele Probleme bekommt Nina Müller-Thomsen von der Praxis für Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie in Bad Segeberg zu Gesicht. "Die Situation der Kinder und Jugendlichen ist wirklich sehr schwierig." Zeit spiele in diesem Entwicklungsalter eine andere Rolle als bei Erwachsenen. "Für einen Sechsjährigen sind zwei Jahre Coronapandemie ein Drittel seines Lebens."

Außerdem würden Kinder und Jugendliche massiv in ihrer Sozial-, Selbst- und Autonomieentwicklung behindert, wenn ihnen der regelmäßige, kontinuierliche und strukturierte Zugang zu Bildung, Freizeit, Sport und Freunden nicht ermöglicht werde. "Ich sehe in meiner Praxis viele sehr verzweifelte Familien, in denen die Kinder vor allem vermehrt unter Ängsten, Zwangsstörungen und Depressionen leiden."

Selbstbewusstsein leidet

Der Teil der Kinder und Jugendlichen, der dadurch chronisch erkrankt und langfristig bis in das Erwachsenenalter belastet bleiben werde, sei noch nicht abzusehen. "Sehr schwierig ist auch der große Anteil an Kindern, der durch den Wegfall des Schulbesuches Basiskompetenzen wie im Lesen fehlen." Dies wirke sich wiederum auf Selbstbild, Selbstbewusstsein und die gesamte "Bildungskarriere" aus. Auch hier seien die Folgen nicht absehbar, sagt Müller-Thomsen.

"Besonders besorgniserregend ist auch die Situation in Bezug auf Gewalt und Missbrauch innerhalb des engsten Kreises von Bezugspersonen von Kindern und Jugendlichen. Durch den Wegfall der sozialen Strukturen fehlten Beobachter, also "Wächter", die das Kindeswohl im Auge haben.

Kreisjugendamt hat viel zu tun

Die Coronakrise mit ihren Ängsten und Beschränkungen belastet die Familien. Die Kinder- und Jugendhilfe des Kreises Segeberg muss vermehrt einschreiten. Gleichzeitig schwinden Hilfsmöglichkeiten außerhalb von Behörden.

Die Zahl der für Einzelfälle erforderlichen Hilfen zur Erziehung des Jugendamtes hat sich in den vergangenen zwölf Monaten im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um fünf Prozent auf 1247 Hilfen erhöht. Auffällig: Dieser Anstieg liegt allein an einem Plus von 13 Prozent bei den ambulanten und aufsuchenden Hilfen.

Gleichzeitig ging die Zahl der Unterbringungen von Kindern in Heimen oder Pflegefamilien um vier Prozent zurück.

Mehr ambulanter Bedarf, weniger Heimunterbringung

"Beide Effekte erklären sich aus den Umständen der Pandemie", sagt Kreispressesprecher Robert Tschuschke. "Mehr ambulanter Hilfebedarf in den Familien, weniger Bereitschaft und Möglichkeit zur Unterbringung von Kindern außerhalb der Familie."

Von außen gingen 2020 zwölf Prozent mehr Hinweise auf mögliche Kindeswohlgefährdungen ein, insgesamt 369 Meldungen. Besonders deutlich sei der Anstieg nach den Sommerferien 2020 gewesen. "Der Anteil der tatsächlich vom Jugendamt festgestellten Kindeswohlgefährdungen ist allerdings nicht gestiegen." 115 Mal wurden Kinder in Krisen- oder Notsituationen in Obhut genommen, zehn Prozent seltener als sonst.

Mehr Hinweise auf Kindeswohlgefährdung

Die Familien leiden in der Coronazeit vermehrt unter Überforderung bei der Alltagsbewältigung. Denn die Regelangebote sind eingeschränkt, weil Kitas, Schulen und Sportvereine geschlossen haben und Kontakte beschränkt wurden, gleichzeitig aber Homeschooling angesetzt ist.

"Ab dem Sommer 2020 gab es vermehrt Kindeswohlgefährdungsmeldungen wegen häuslicher Gewalt, körperlicher Gewalt sowie bei Drogen- und Alkoholkonsum", sagt Tschuschke. "Die psychischen Belastungen der Familien sind deutlich gestiegen." Die Kinder und Jugendlichen entwickeln Mediensucht, bewegen sich in der Folge zu wenig und haben Rücken- und Kopfschmerzen. Die Familien geraten in finanzielle Nöte, haben Existenzängste.

Hilfe auch bei hoher Inzidenz

Das Jugendamt und die vom Kreis beauftragten Angebots- und Beratungsträger versuchen zu helfen, sagt Tschuschke. Es gebe je nach Inzidenz auch Hausbesuche, oder Beratungstermine per Video oder Telefon. Teilweise könnten Gruppenangebote unter Coronabedingungen stattfinden.

Tschuschke versichert: "Hinweisen auf Kindeswohlgefährdungen wird in jedem Fall vor Ort und persönlich durch die Fachkräfte des Jugendamtes nachgegangen."

Hilfe gibt es hier: Kreistelefon 04551/951-9600, bei allen freien Beratungsstellen, und in dringenden Notfällen beim Notruf der Polizei 110.