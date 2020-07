Bereits im vergangenen Jahr wurden an der Hudau und an der Ohlau im Bad Bramstedter Stadtgebiet auf einer Länge von 1,5 Kilometern Renaturierungsmaßnahmen vorgenommen. In diesem Sommer ist der zweite Abschnitt der Schmalfelder dran: von der Ohlau-Mündung bis zur Jägerbrücke.

Von Sylvana Lublow