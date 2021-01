Die Ferien sind zu Ende, aber die Schüler sitzen wegen des Lockdowns zu Hause vor ihren Rechnern. Die Schulen sind verwaist. Am Freitag war im Gymnasium in Bad Bramstedt als einzige Lehrerin Antje Suhrbier im Haus, die via Laptop Mathematik unterrichtete. KN-online sah ihr dabei über die Schulter.