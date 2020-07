Nachdem der Vion-Schlachthof in Bad Bramstedt im Mai durch den Corona-Massenausbruch unter den osteuropäischen Arbeitern in die Schlagzahlen geraten war, wird er zunehmend zum Ziel von Tierschützerprotesten. Am Mittwoch hatte sich ein Peta-Aktivist im Sensenmann-Kostüm vor die Zufahrt gestellt.