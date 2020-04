Die Freude war am Montag groß, auf beiden Seiten. Sowohl die Kunden als auch die Verkäuferinnen versprühten im "Look & Like", einem Ableger des Modehauses Dodenhof, gute Laune. "Endlich wieder geöffnet, das ist wie Weihnachten und Geburtstag an einem Tag", freute sich Verkäuferin Michelle Smith.