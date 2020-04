Fleißig wie eine Biene ist Manuela Andersen-Bendlin aus Kaltenkirchen. Jede Nacht näht sie etwa 100 Alltagsmasken, die vor der Ausbreitung des Coronavirus schützen sollen. Am nächsten Tag ab 18 Uhr hängen die Stoffmasken an einer Leine an der Tür der Familie. Sie können kostenlos mitgenommen werden.