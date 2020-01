Solarparks an A7 und AKN geplant

Wiemersdorf

Die meisten Menschen wollen zwar die Energiewende. Doch wenn es um Windkraftanlagen vor der eigenen Haustür, Hochspannungs-Freileitungen oder unterirdische 320.000-Volt-Erdkabel geht, nimmt die Bereitschaft bei vielen ab. Der Wiemersdorfer Windparkbetreiber Dr. Hans-Günther Lüth plant nun ein vermutlich deutlich weniger umstrittenes Projekt. Auf Flächen entlang der Autobahn A7 der AKN-Linie sollen zwei Fotovoltaik-Anlagen entstehen. Mit jeweils zehn Megawatt (MW) können sie künftig Strom für insgesamt rund 6000 Haushalte produzieren.

35 Hektar Land gesichert

Gut zehn Landwirte hat Hans-Günther Lüth bereits gewonnen, rund 35 Hektar Land auf Wiemersdorfer Gebiet stehen damit zur Verfügung. Die Investitionssumme ist nach Angaben von Lüth – er rechnet überschlägig mit sechs bis sieben Millionen Euro pro Anlage – zwar deutlich geringer als bei Windkraftanlagen. Und auch die Wartungskosten sind merklich niedriger. Dafür gibt es aber auch keinen zugesicherten Abnahmepreis, der aus der EEG-Umlage subventioniert wird, wie es bei kleineren Anlagen bis zu einer Leistung von 750 Kilowatt der Fall ist. Lüth muss sich bei der Bundesnetzagentur an einer Ausschreibung beteiligen. Sein Angebot muss den fest zugesicherten Stromlieferpreis für die nächsten 20 Jahre beinhalten. Gibt es günstigere Angebote, waren die gesamten Vorlaufkosten zunächst vergebens. „Dann muss ich auf die nächste Ausschreibung warten, die sechsmal im Jahr stattfinden“, so Hans-Günther Lüth.

Bebauungsplan erforderlich

Für Anlagen der geplanten Größenordnung ist zudem ein aufwendiges Bauleitverfahren mit Flächennutzungsplan und Bebauungsplan nötig, die die Gemeinde aufstellen muss. Sie sichert sich damit auch ein Mitspracherecht zu, was sie bei Windkraftanlagen nur noch in sehr eingeschränktem Maß hat. Auch muss ein Kriterienkatalog des Landes erfüllt werden. „Ich habe aber das Gefühl, dass ich in der Gemeinde nicht auf größere Schwierigkeiten stoßen werde“, erklärte Lüth, der seine Pläne in dieser Woche auch dem Planungs- und Maßnahmenausschuss vorstellen will.

Weniger Naturschutzauflagen

„Der Vorteil bei Fotovoltaik ist, dass es weniger strenge Auflagen gibt als für Windkraftanlagen, insbesondere in Hinblick auf den Naturschutz“, erläutert Lüth. Beschränkungen für solche Großanlagen gibt es allerdings auch hier. So soll durch gemeindeübergreifendes Konzept verhindert werden, dass zu viele aneinander gereihte Freiflächen-Photovoltaikanlagen das Landschaftsbild beeinträchtigen.

Mehr Gewerbesteuer für Wiemersdorf

Lüth kann sich vorstellen, die Anlagen ähnlich wie den Bürger-Windpark Wiemersdorf zu betreiben, sodass sich Anleger aus der Region beteiligen können. Auch die Gemeinde kann mit einer zusätzlichen Gewerbesteuereinnahme rechnen.

„Ich bin getrieben von dem Optimismus. Wir brauchen viel mehr erneuerbaren Strom, um die Energiewende zu realisieren“, so der Wiemersdorfer. Wenn alles glattgehe, könnten die Anlagen in circa zwei Jahren in Betrieb gehen.

