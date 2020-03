Corona: Spargelbauer fehlen die Rumänen

Wiemersdorf

Eigentlich könnte Christian Schäfer glücklich sein: „Alles prima, es ist trocken, die Sonne scheint, alles wächst“. Mitte kommender Woche soll die Ernte starten. Trotzdem beschreibt er die Lage mit einem Wort als: „katastrophal“. Dem Wiemersdorfer Spargelbauern fehlen die Erntehelfer – wenige Tage, bevor es losgeht mit dem Spargelstechen auf seinen 60 Hektar Anbaufläche.

Erntehelfer sitzt auf gepackten Koffern

Schäfers Problem: „Die Erntehelfer kommen momentan nicht durch.“ Viele von ihnen stammen aus Rumänien: „Die wollen arbeiten und sitzen auf gepackten Koffern“, aber Ungarn und andere Länder verweigerten den Transit. Fliegen – das ist „noch möglich, aber völlig überbucht“. Schäfer ist „rund um die Uhr am Organisieren“, gerade hat er Flugtickets für Sonntag geordert. „Hat Hamburg dann noch auf?“, der Landwirt rechnet mit einer Schließung des Flughafens.

Ein Teil seiner Leute lebt in Polen, die könnten nach Schleswig-Holstein reisen, aber: „Die haben Angst und können es sich leisten, die Situation abzuwarten“. In der Saison, die jetzt anfängt, braucht er 80 Erntehelfer; aktuell verfügt er aber nur über drei. „Wir brauchen Transitlösungen“, fordert er. Bauernverband und Landwirtschaftskammer seien dran an dem Thema, aber auf Ergebnisse von Sitzungen kann der Wiemersdorfer nicht warten. Bundesweit fehlten 400000 Erntehelfer für Obst und Gemüse, die gerade jetzt gebraucht würden: „Auf uns rollt eine Pandemie zu, wir brauchen heimisches Obst und Gemüse.“

Spargel ernten will gelernt sein

Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner ( CDU) brachte die Idee auf, Leute aus Berufen auf die Höfe zu schicken, die in ihren angestammten Tätigkeiten zurzeit nicht arbeiten können, zum Beispiel Kellner. „Wer willig ist, der kann arbeiten“, dem will sich Schäfer nicht verschließen. Aber der Job ist nicht einfach: „Sie brauchen eine Woche, bis sie das können.“ Wenn der Rücken diese Woche lang durchgehalten hat, komme der Ernstfall: 48 Stunden pro Woche, sechs Tage à acht Stunden, bei Wind, Regen, Hagel oder knalliger Sonne auf dem Feld arbeiten.

„Bei Wind und Wetter draußen arbeiten, das muss man gewohnt sein“, betont der Spargelbauer. Sein Fazit: „Wir brauchen unsere Spezialisten“. Sein Mobiltelefon klingelt: Für 26 Rumänen, die zu ihm kommen wollen, hat er nur 18 Flugtickets ergattert.

Flaues Geschäft mit Gastronomie

Alle Vorbereitungen sind getroffen, die Abnehmer stehen bereit – jedenfalls die meisten, mit der Gastronomie wird das Geschäft wohl flau ausfallen. Der Wiemersdorfer, der außer dem Spargel Kartoffeln anbaut und Ackerbau betreibt, braucht jetzt die Einnahmen.

Einige Jahre lang hat er das Rennen um den ersten Spargel in Schleswig-Holstein gewonnen. In diesem Jahr muss er dagegen auf die Bremse treten: „Wir haben die Folie auf weiß gedreht, um die Ernte zu verzögern“. Die Folie auf den hohen Reihen reguliert die Temperatur in den Hügeln: je wärmer, desto früher und schneller wächst der Spargel unterirdisch. Sonst zeigte die schwarze Seite des Kunststoffs nach oben, um möglichst viel Wärme einzufangen. Wird die Folie umgedreht, ist die weiße Seite zur Sonne gewendet, der Spargel bekommt weniger Wärme. Damit gewinnt Christian Schäfer wenigstens ein bisschen Zeit.

Lesen Sie auch:

Weitere Informationen zum Coronavirus erhalten Sie auf unserer Themenseite.

Weitere Nachrichten aus dem Kreis Segeberg lesen Sie hier.