Spargelernte kann doch beginnen

Wiemersdorf

Ein Acker am Glindamm zwischen Großenaspe und Brokenlande: schier endlose Reihen weißer Hügel. Unter den Planen steckt das wertvolle Gemüse: Spargel. Zwischen den Reihen bewegen sich die Männer, um die sich Spargelbauer Christian Schäfer tagelang bemüht hat: seine rumänischen Erntehelfer. Nach vielen Schwierigkeiten sind sie jetzt auf seinem Hof angekommen und arbeiten. „Es fehlen hier und da wichtige Menschen, aber es geht erstmal los“, konstatiert Christian Schäfer.

Anspruch auf Lohnfortzahlung

Also Entspannung beim Bauern? „Ein bisschen Durchatmen“, sagt er: „Aber jetzt schlägt die Sorge um die Coronakrise durch“. Auf seinem Hof arbeiten seit der vergangenen Woche 55 angestellte Erntehelfer, Spezialisten fürs Spargelstechen, die Anspruch auf Lohnfortzahlung haben, falls das Virus die Arbeit blockiert. Schäfer sorgt vor: Seine Arbeiter werden auf dem Hof komplett verpflegt, ihre weiteren Bedürfnisse können sie an einem Kiosk befriedigen, damit sie möglichst keine Kontakte nach außen haben.

An Flughäfen eingesammelt

Aber das Wichtigste ist, dass sie überhaupt da sind. Der Landweg aus Rumänien nach Wiemersdorf ist blockiert, weil Transitländer wie Ungarn die Durchreise verbieten. Also hat Christian Schäfer Flugtickets für alle gekauft und seine Helfer an verschiedenen deutschen Flughäfen eingesammelt. „Ich habe von Sonntag bis Dienstag mit Wolldecke im Auto geschlafen“, berichtet der Bauer von der vergangenen Woche. An jedem Flughafen traf er zwei Stunden vor dem Flieger ein, im Gepäck Kopien 21 verschiedener Formularen pro Erntehelfer. Aber auch das reichte nicht aus, einige seiner Arbeiter ließ die Bundespolizei nicht einreisen. „Ich habe 45 Tickets umsonst gekauft“, bilanziert Schäfer.

25 Helfer fehlen noch

Eigentlich braucht er 80 Erntehelfer, 25 fehlen ihm noch und es ist nicht abzusehen, ob er sie bekommen wird: Seit vergangener Woche dürfen Erntehelfer gar nicht mehr nach Deutschland einreisen. In drei Wochen geht die Hauptsaison los, dann benötigt er Verstärkung auf den Feldern.

Aber: „Ab Mittwoch gibt es Spargel“, verkündet Christian Schäfer: „Schmecken tut er gut, wir haben schon probiert“. Über unbefestigte Feldwege fährt er in seinem Allrad-Pickup nach Wiemersdorf zu seinem Hof. Dort werden die roten Kisten mit den hellen Stangen auf eine Rampe gestellt und rollen langsam in eine Waschmaschine. Darin wird die Erde vom Spargel gespült.

Kein Spargelfest in diesem Jahr

Spargelbäuerin Lena Schäfer strahlt, auch wenn sie aufzählt, was in diesem Jahr alles nicht stattfinden wird: Das Spargelfest, zu dem normalerweise 6000 bis 8000 Besucher kommen; die Gastronomie im großen Spargelzelt mit 180 Sitzplätzen, die Führungen von Reisegruppen über den Hof und die Felder. Zu tun hat sie trotzdem genug. In diesen Tagen werden die elf Verkaufsstände aufgebaut, der Hofladen ist auf den Ansturm vorbereitet mit Desinfektionsmitteln, Abstandsschildern und an der Theke Plane als Infektionsschutz. „Morgen früh geht hier die Post ab“, Lena Schäfer freut sich darauf: „Wir haben schon Vorbestellungen, die Leute lechzen nach Spargel“.

Die große Schulung für ihre Verkäufer in den Ständen entfällt in diesem Jahr. Lena Schäfer wird zu den Ständen hinfahren und Neulinge einweisen, wie das mit den verschiedenen Sortierungen funktioniert. In der Gastronomie beschäftigt sie in anderen Jahren 30 bis 40 Mitarbeiter; einige von ihnen werden in diesem Jahr im Hofladen stehen, andere in Verkaufsbuden. „Ich glaube, wir sind ganz gut vorbereitet“, resümiert Lena Schäfer.

Viele Deutsche wollen helfen

Was sie völlig überrascht hat: „Es ist Wahnsinn, wie viele Deutsche anrufen und helfen wollen“, obwohl Schäfers nirgends annonciert haben. Sieben Seiten voller Telefonnummern hat Lena Schäfer in den vergangenen Tagen gesammelt. Lachend zitiert sie die Mail eines Bekannten: „Ich bin zu alt und zu fett zum Spargelstechen, aber vielleicht kann ich sonst helfen“.

„Vielleicht werden wir Ende April ein deutsches Team zusammenstellen“, Schäfers sind noch nicht fertig mit dem Organisieren der Ernte. Auch für das Gastro-Zelt gibt es schon eine Idee: Vielleicht wird es ab Ostern zum „Spargelzelt to go“, wo die Kunden alle Zutaten für die Wiemersdorfer Spargelgerichte fertig zusammengestellt samt Rezepten kaufen können, sogar die geheime Würzmischung des Chefkochs.

Auch die Kinder helfen mit

Neben allem anderen muss sich Lena Schäfer noch um ihre beiden Söhne kümmern, die sind 8 und 10 Jahre alt. „Wir lassen keine Omas auf den Hof“, der Infektionsschutz geht vor; aber die beiden helfen in der schulfreien Zeit mit: Zettel laminieren, lochen, Knoblauch ernten.

Schäfers stecken in einer anstrengenden Zeit, trotzdem stellt die Bäuerin fest: „Wir haben immer wieder Spaß an der Arbeit, sonst würde man das nicht machen.“ Ihr Fazit: „Wenn wir nicht Corona im Hinterkopf hätten, wäre alles toll: Der Spargel wächst und schmeckt.“ Und es ist wohl der erste aus Schleswig-Holstein, der ab dem 1. April in Wiemersdorf verkauft wird.

Weitere Berichte aus dem Kreis Segeberg lesen Sie hier.