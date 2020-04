In Zeiten von Corona müssen Geschäftsinhaber auch schon mal ungewöhnliche Wege gehen, um ihre Läden am Laufen zu halten. Zwei Beispiele dafür sind in Kaltenkirchen Carl-Heinz Siemssen, Inhaber eines traditionsreichen Haushaltswarengeschäfts und Jörg Rehder, Chef von Elektro-Handel Ahrens.