Wiemersdorf

"Landwirt aus Leidenschaft", steht am Eingang von Schümanns Wohnhaus. Wer den umtriebigen Wiemersdorfer kennt, hat daran keinen Zweifel. Biodiesel, Windkraftanlagen und seit Kurzem auch Solarparks – der 69-Jährige ist bei jeder Idee vorne mit dabei. "Mich ärgert es, dass Landwirte einen solch schlechten Ruf in den Medien haben", sagt er. Mais-Monokulturen sind nicht seine Sache. Auch wenn damit Biogasanlagen betrieben werden, sei der Maisanbau in großen Mengen nicht klimafreundlich. Er selbst baut ihn jedoch auch an. "Es gibt dafür am meisten Geld, ohne das geht es nicht."

25 Hektar will Schümann aber für eine klimafreundliche Bewirtschaftung vorhalten und damit an der Initiative Klima-Landwirt teilnehmen. Dahinter verbirgt sich ein Handel mit CO2-Zertifikaten des bayerischen Unternehmens Carbocert. Das Prinzip: Landwirt Schümann bestellt seine Felder in einer Fruchtfolge mit sieben verschiedenen Pflanzen: Mais, Rüben, Raps und verschiedene Getreidesorten. Die Pflanzen nehmen während ihrer Wachstumsphase Kohlendioxid auf. Nach der Ernte werden die Reste untergepflügt. Dann kommen Klee oder das Bienenkraut Phacelia auf die Äcker, die wiederum CO2 binden und im Frühjahr ebenfalls untergepflügt werden. Dadurch bildet sich eine Humusschicht, das aufgenommene Treibhausgas wird nicht sofort wieder abgegeben, sondern im Boden gespeichert.

Ziel ist eine dicke Humusschicht

Allerdings baut sich der Humus durch Mineralisieren langsam ab, wodurch auch wieder CO2 freigesetzt wird. Dieses gilt es nach Möglichkeit zu minimieren und eine immer dicker werdende Humusschicht aufzubauen. Schümann pflügt deshalb auch Stroh unter und hat von den Stadtwerken Neumünster 1000 Tonnen Kompost abgeholt. "Das ist das Zeug, das wir alle in den braunen Mülltonnen sammeln", so Schümann. Ein großer Haufen liegt davon auf Schümanns Hof, weitere auf seinen Äckern. Der Kompost wurde von Plastik gereinigt und vergoren, weshalb er auch nicht mehr nach Müll stinkt. Nach und nach wird der Kompost auf den Äckern ausgebreitet und dient somit ebenfalls der Humusbildung.

Die Stärke der Humusschicht ist der Indikator dafür, ob Schümann von Carbocert am Ende Zertifikate für erfolgreiche CO2-Bindung bekommt. Im Herbst wird ein Probenehmer kommen und die Stärke der vorhandenen Humusschicht an mehreren Stellen messen, deren GPS-Daten gespeichert werden. Nach vier Jahren wird dann erneut an den exakt gleichen Stellen Maß genommen. Ist die Humusschicht gewachsen, wurde CO2 gebunden. Kohlendioxid, das beispielsweise von Industrieunternehmen ausgestoßen wurde und dessen Menge per Zertifikat von Carbocert festgehalten wurde, kann so durch die Landwirtschaft wieder kompensiert werden. Ein Zertifikat für eine Tonne entnommenen Kohlendioxids ist 45 Euro wert. Schümann bekommt das Geld allerdings nicht komplett ausgezahlt, einen Teil behält Carbocert.

Kein Riesengeschäft

Der Wiemersdorfer rechnet mit einer zusätzlichen Einnahme von 60 Euro pro Hektar im Jahr. "Das ist kein Riesengeschäft", sagt er, vielmehr ein "Spagat zwischen Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit." Das Verteilen des Komposts beispielsweise ist ja nicht umsonst. Die Stadtwerke Neumünster geben ihn zwar kostenlos ab, doch Schümann muss ihn abholen und auf den Feldern verteilen. Und auch die Proben sowie eine Aufnahmegebühr bei Carbocert muss Schümann bezahlen. Ihm ist es aber wichtig, klarzustellen, dass Landwirte durchaus ihren Beitrag zum Klimaschutz leisten. "Die meisten machen das, ohne dafür Geld zu bekommen", meint Schümann. Wer Pflanzen anbaue, binde damit CO2. Ein Hektar Weizen entnehme in seiner Wachstumszeit zwei Tonnen Kohlendioxid aus der Atmosphäre. "Das weiß bloß kaum jemand."

