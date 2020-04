Trotz der Corona-Krise: Manche Gremien in Stadt und Gemeinden müssen tagen, um Zuschüsse nicht zu gefährden oder Fristen zu versäumen. In Bornhöved wird die Besucherzahl einer Sitzung beschränkt. Andere beraten per E-Mail-Austausch. Bei Videokonferenzen gibt es ein großes Aber.