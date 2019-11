Auf einigen Hauptverkehrsstraßen im Süden von Schleswig-Holstein geht es am Donnerstag nur langsam voran, denn rund 1500 Landwirte wollen mit ihren Traktoren zur Demo am Gänsemarkt in Hamburg. Wir halten Sie mit einem Liveblog über die Verkehrslage und die Kundgebung auf dem Laufenden.